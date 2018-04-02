Колин Треворроу снимет третью часть «Мира Юрского периода» 

Колин Треворроу, снимавший «Мир Юрского периода», вернется к съемкам третьей части в качестве режиссера. Эту информацию подтвердил Стивен Спилберг, который выступит исполнительным продюсером. Также, к съемочной команде вновь присоединятся продюсеры Фрэнк Маршалл и Патрик Краули. Написанием сценария вместе с Треворроу займется Эмили Кармайкл («Тихоокеанский рубеж»).
Напомним, что премьера фильма «Мир Юрского периода 3» назначена на лето 2021 года, однако ни дата начала съемок, ни актерский состав пока не известны.
Режиссером второй части одной из самых популярных франшиз в истории кино выступил Хуан Антонио Байон («Невозможное»). В картине снялись Крис Пратт, Даниэлла Пинеда, Джеральдин Чаплин, Рейф Сполл, Джефф Голдблюм, Тоби Джонс, Тед Левайн, Джеймс Кромуэлл и Джастис Смит. Фильм выйдет на большие экраны уже 7 июня этого года.