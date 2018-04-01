Треворроу снимет третью часть «Мира Юрского периода»

Режиссер фильма «Мир Юрского периода» Колин Треворроу снимет третью часть знаменитой серии об острове динозавров. Как сообщает The Hollywood Reporter, его кандидатуру предложил Стивен Спилберг

Сам Спилберг станет исполнительным продюсером фильма. Сценарий к третье части напишет Эмили Кармайкл , принимавшая участие в создании «Тихоокеанского рубежа — 2».

Информации, когда начнутся съемки, пока не сообщается. Однако известно, что премьера картины заявлена на лето 2021 года.

Напомним, вторую часть «Мира Юрского периода» российские зрители увидят уже этим летом. Премьера фильма запланирована на 7 июня.

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