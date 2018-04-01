Ещё
Треворроу снимет третью часть «Мира Юрского периода»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Треворроу снимет третью часть «Мира Юрского периода» 

Мир24 34 минуты назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Режиссер фильма «Мир Юрского периода» Колин Треворроу снимет третью часть знаменитой серии об острове динозавров. Как сообщает The Hollywood Reporter, его кандидатуру предложил Стивен Спилберг.
Сам Спилберг станет исполнительным продюсером фильма. Сценарий к третье части напишет Эмили Кармайкл, принимавшая участие в создании «Тихоокеанского рубежа — 2».
Информации, когда начнутся съемки, пока не сообщается. Однако известно, что премьера картины заявлена на лето 2021 года.
Напомним, вторую часть «Мира Юрского периода» российские зрители увидят уже этим летом. Премьера фильма запланирована на 7 июня.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM
Мир24: последние новости
«Я не гений. Я – единственный». Главные цитаты Сергея Мавроди Россию на ММКФ представят фильмы о китаянке и якутской тайге Сериал «Дурная кровь» на телеканале «МИР»: как провинциалка покоряла Москву
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?16
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»86
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией153
Юлия Пересильд снялась топлес для 80-летнего преподавателя
Тест: угадайте роли Андрея Миронова по кинокадру42
Видео
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение