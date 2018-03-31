Смехов: дневники — это литературный жанр

Актер театра и кино Вениамин Смехов рассказал о том, продолжает ли он вести дневники, передает НСН.

"Дневники — это литературный жанр. Поскольку я отношусь серьезно к обеим своим профессиям, то всегда спешу домой, чтобы описать все", — сказал он.