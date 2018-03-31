8 лучших фильмов про прекрасных отцов

Хорошие родители, понятие неоднозначное. Понятие — хороший отец, еще более сложное. Есть немало фильмов о взаимоотношениях родителей и детей. Но мы решили остановиться на картинах, которые как нельзя лучше рассказывают о связи между отцом и ребенком. В нашей подборке, по нашему мнении, 8 лучших фильмов про отцов.8 лучших фильмов про прекрасных отцовОтец невесты (1991)

Весёлая комедия — ремейк одноимённой комедии 1950 года. Отец ( Стив Мартин ) 22-летней дочери ( Кимберли Уильямс ) не может смириться с тем, что дочь уже выросла, и собирается выйти замуж. Отец категорически против свадьбы. Шутки, курьёзы и нелепые ситуации — залог весёлого вечера!

Миссис Даутфайр (1993)

Фильм получил премию «Оскар» за лучший грим и причёски, и две премии «Золотой глобус». У отца ( Робин Уильямс ) троих детей нелёгкий период в жизни

подаёт на развод и видеть своих детей он теперь может один раз в неделю. Но на что только не пойдёт любящий отец ради своих детей! Он находит блестящий выход

из положения — нанимается к родным детям в качестве домработницы и становится

незаменимой помощницей для бывшей жены и детей! Прекрасная игра Робина Уильямся, даже в женском обличии,

заставит вас и смеяться и тронет до глубины души.

Здравствуй, папа, Новый год!

Брэд Уитакер ( Уилл Фаррелл ) старается быть настоящим отцом

двоим детям своей жены ( Линда Карделлини ) от предыдущего брака. Но неожиданно

возвращается бывший муж Дасти ( Марк Уолберг ), и Брэду приходится бороться не только за любовь детей, но и за любовь своей любимой женщины.

Здравствуй, папа, Новый год! 2 Продолжение комедии о соперничающих папах, которые подружились и объединились в организации лучшего рождественского праздника для любимых чад. Но их, так трудно достигнутый мир, под угрозой — к ним едут их отцы. Молодящийся мачо —

папа Дасти — Курт ( Мэл Гибсон ) и необычайно чувствительный и эмоциональный папа

Крамер против Крамера (1979)

Замечательный фильм Роберта Бэнтона, обладатель пяти премий «Оскар». Потрясающая игра Дастина Хоффмана в роли любящего отца,

которого оставляет на полтора года его жена ( Мерил Стрип ) и он посвящает всего

себя воспитанию сына.

Инструкции не прилагаются (2013)

снялся в главной роли. К Валентину приезжает девушка Джули, с которой у него два года назад был курортный роман, и приводит с собой маленькую девочку. Она утверждает, что это дочь Валентина, хитростью оставляет ребёнка и исчезает.

Валентину приходится полностью менять свою жизнь и подстраиваться под неожиданно свалившиеся на него обязанности. Светлая, чувственная и душевная картина.

2+1 (2016)

Франко-британский ремейк фильма «Инструкции прилагаются». Омар Си (1+1) прекрасно справился с ролью отца крохотной

трёхмесячной девочки, неожиданное появление которой переворачивает жизнь главного

героя с ног на голову.

Мальчики возвращаются (2009)

Фильм рассказывает о Джо Варре ( Клайв Оуэн ) спортивном

репортёре, который теряет жену, она умирает от рака. Варр старается быть

опорой своему шестилетнему сыну, хотя сам с трудом переживает горе. А спустя

некоторое время к нему прилетает его старший сын от первого брака и ему приходится стать сильным и заботливым отцом для, теперь уже, двоих сыновей и самому стать счастливым заново.