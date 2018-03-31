8 лучших фильмов про прекрасных отцов 

Хорошие родители, понятие неоднозначное. Понятие — хороший отец, еще более сложное. Есть немало фильмов о взаимоотношениях родителей и детей. Но мы решили остановиться на картинах, которые как нельзя лучше рассказывают о связи между отцом и ребенком. В нашей подборке, по нашему мнении, 8 лучших фильмов про отцов.8 лучших фильмов про прекрасных отцовОтец невесты (1991)
Весёлая комедия — ремейк одноимённой комедии 1950 года. Отец (Стив Мартин) 22-летней дочери (Кимберли Уильямс) не может смириться с тем, что дочь уже выросла, и собирается выйти замуж. Отец категорически против свадьбы. Шутки, курьёзы и нелепые ситуации — залог весёлого вечера!
Миссис Даутфайр (1993)
Фильм получил премию «Оскар» за лучший грим и причёски, и две премии «Золотой глобус». У отца (Робин Уильямс) троих детей нелёгкий период в жизни
— он теряет работу, жена (Салли Филд)
подаёт на развод и видеть своих детей он теперь может один раз в неделю. Но на что только не пойдёт любящий отец ради своих детей! Он находит блестящий выход
из положения — нанимается к родным детям в качестве домработницы и становится
незаменимой помощницей для бывшей жены и детей! Прекрасная игра Робина Уильямся, даже в женском обличии,
заставит вас и смеяться и тронет до глубины души.
Здравствуй, папа, Новый год!
Брэд Уитакер (Уилл Фаррелл) старается быть настоящим отцом
двоим детям своей жены (Линда Карделлини) от предыдущего брака. Но неожиданно
возвращается бывший муж Дасти (Марк Уолберг), и Брэду приходится бороться не только за любовь детей, но и за любовь своей любимой женщины.
Здравствуй, папа, Новый год! 2 Продолжение комедии о соперничающих папах, которые подружились и объединились в организации лучшего рождественского праздника для любимых чад. Но их, так трудно достигнутый мир, под угрозой — к ним едут их отцы. Молодящийся мачо —
папа Дасти — Курт (Мэл Гибсон) и необычайно чувствительный и эмоциональный папа
Брэда — Дон (Джон Литгоу).
Крамер против Крамера (1979)
Замечательный фильм Роберта Бэнтона, обладатель пяти премий «Оскар». Потрясающая игра Дастина Хоффмана в роли любящего отца,
которого оставляет на полтора года его жена (Мерил Стрип) и он посвящает всего
себя воспитанию сына.
Инструкции не прилагаются (2013)
Мексиканская трагикомедия режиссёра Эухенио Дербеса, который
снялся в главной роли. К Валентину приезжает девушка Джули, с которой у него два года назад был курортный роман, и приводит с собой маленькую девочку. Она утверждает, что это дочь Валентина, хитростью оставляет ребёнка и исчезает.
Валентину приходится полностью менять свою жизнь и подстраиваться под неожиданно свалившиеся на него обязанности. Светлая, чувственная и душевная картина.
2+1 (2016)
Франко-британский ремейк фильма «Инструкции прилагаются». Омар Си (1+1) прекрасно справился с ролью отца крохотной
трёхмесячной девочки, неожиданное появление которой переворачивает жизнь главного
героя с ног на голову.
Мальчики возвращаются (2009)
Фильм рассказывает о Джо Варре (Клайв Оуэн) спортивном
репортёре, который теряет жену, она умирает от рака. Варр старается быть
опорой своему шестилетнему сыну, хотя сам с трудом переживает горе. А спустя
некоторое время к нему прилетает его старший сын от первого брака и ему приходится стать сильным и заботливым отцом для, теперь уже, двоих сыновей и самому стать счастливым заново.