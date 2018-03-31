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Александр Збруев отметит 80-летие «по-царски» на сцене «Ленкома»
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Александр Збруев отметит 80-летие «по-царски» на сцене «Ленкома» 

Вести.Ru 36 минут назад
Ведущий актер «Ленкома», народный артист России Александр Збруев празднует юбилей. Свое 80-летие актер отметит «по-царски» — на сцену родного «Ленкома» он выйдет в роли Бориса Годунова в одноименном спектакле.
По словам именинника, он никогда не празднует юбилеев, но в данном случае сделал исключение из-за того, что спектакль снимают с репертуара.
"Я не люблю поздравлений. Это не кокетство или ложная скромность, просто, чему радоваться? 80 лет прожил — с этим поздравлять? Мне это не нравится, не люблю слова", — заявил актер.
Збруев вырос в арбатской коммуналке и был подвижным ребенком — прогуливал школу, чтобы попасть на репетиции к старшему брату — актеру Вахтанговского театра Евгению Федорову. В 1958 году сам он поступил в Щукинское училище. Учился на курсе у Владимира Этуша, затем был принят в «Ленком», где работает уже 57-й сезон.
Кроме того, на счету Збруева более 60 фильмов. С 2004 года он перестал сниматься в кино, однако в 2014 году сделал исключение для ленты Михаила Сегала «Кино про Алексеева».
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