Александр Збруев отметит 80-летие «по-царски» на сцене «Ленкома»

Ведущий актер «Ленкома», народный артист России Александр Збруев празднует юбилей. Свое 80-летие актер отметит «по-царски» — на сцену родного «Ленкома» он выйдет в роли Бориса Годунова в одноименном спектакле.

По словам именинника, он никогда не празднует юбилеев, но в данном случае сделал исключение из-за того, что спектакль снимают с репертуара.

"Я не люблю поздравлений. Это не кокетство или ложная скромность, просто, чему радоваться? 80 лет прожил — с этим поздравлять? Мне это не нравится, не люблю слова", — заявил актер.

Збруев вырос в арбатской коммуналке и был подвижным ребенком — прогуливал школу, чтобы попасть на репетиции к старшему брату — актеру Вахтанговского театра Евгению Федорову . В 1958 году сам он поступил в Щукинское училище. Учился на курсе у Владимира Этуша , затем был принят в «Ленком», где работает уже 57-й сезон.