Александр Збруев отметит 80-летний юбилей на сцене «Ленкома»

Сам именинник признался журналистам, что никогда не празднует юбилеев, просто в данном случае сделал исключение. «Я не люблю поздравлений, — сказал Збруев. — Это не кокетство или ложная скромность, просто, чему радоваться? 80 лет прожил — с этим поздравлять?».

"Мне это не нравится, не люблю слова, — заявил артист. — В данном случае сыграю последний спектакль «Борис Годунов», который снимается с репертуара. И в этом для меня его особая значимость. И, если получится, перед спектаклем покажем документальный фильм о моих родителях".

Из биографии Збруева известно, что его отец, заместитель наркома связи, в конце 1937 года был расстрелян и не увидел рождения сына. Он родился 31 марта 1938 года под Рыбинском. В Москву вернулись лишь в 1943 году.

Артист вырос в арбатской «коммуналке» и никогда не слыл прилежным учеником, потому что школу он прогуливал. Сбегал с уроков на репетиции к старшему брату — актеру Вахтанговского театра Евгению Федорову и в 1958 году сам пошел учиться на артиста — поступил в Щукинское училище. Учился на курсе у Владимира Этуша , по окончании которого в 1961 году был принят в Театр имени Ленинского комсомола ("Ленком"), где работает по сей день, уже 57-й по счету сезон.

"Театр — это вся моя жизнь"

Александр Збруев по-прежнему часто выходит на сцену: «Я довольно прилично занят в репертуаре», — подтвердил актер. «Играю в спектаклях „Ва-банк“, „Женитьба“, „Вишневый сад“, „Tout paye, или Все оплачено“, — перечислил он.

»Конечно, я понимаю, что есть роли, которые уже не сыграю, — продолжил Збруев. — Я никогда не был первым. Был вторым, третьим, четвертым для разных режиссеров. И я понимал, что надо радоваться, когда совпадаешь в видении роли с постановщиком, а в нашем театре работали и работают очень хорошие режиссеры".

Когда Збруев только пришел в «Ленком», он играл в спектаклях Анатолия Эфроса , в числе которых были «Мой бедный Марат», «104 страницы про любовь», «В день свадьбы». А 1973 год стал началом длительного творческого сотрудничества с Марком Захаровым . У Збруева появились роли в спектаклях «Автоград — ХХI», «Иванов», «Ясновидящий», «Хория», «Оптимистическая трагедия», «Мудрец», «Варвар и еретик», «Шут Балакирев», «Все оплачено», «Ва-банк», «Женитьба», «Вишневый сад».

"Театр — это вся моя жизнь, — заявил Збруев. — Не могу сказать, что это мой дом, но это все мои 56 лет, в этих морщинах, седине. И театр будет, есть талантливые актеры, Марк Анатольевич (Захаров) поднял планку очень высоко".