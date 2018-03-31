Биография Александра Збруева

Советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР Александр Викторович Збруев родился 31 марта 1938 года в Москве.

Его отец Виктор Збруев был начальником Главного стройуправления Наркомсвязи, занимал высокую должность — заместителя наркома связи СССР. Мать Татьяна Федорова происходила из дворянской семьи, получила актерское образование, работала на кинофабрике имени Петра Чайковского

В ноябре 1937 года отец актера был арестован, в мае 1938 года — расстрелян, а мать с Александром была выслана под Рыбинск (Ярославская область). В свою квартиру на Арбате, которая к тому времени стала коммунальной, мать и сын вернулись в 1943 году.

В 1961 году Збруев окончил Высшее театральное училище имени Бориса Щукина (курс Владимира Этуша ) и был принят в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола (ныне — Ленком).

В текущем театральном сезоне играет в спектаклях «Tout paye или Все оплачено» (постановка Эльмо Нюганена), " Борис Годунов " (режиссер Константин Богомолов), «Ва-банк», «Женитьба» и «Вишневый сад» (режиссер Марк Захаров).

В 1962 году состоялся кинодебют Александра Збруева. Он снялся в фильме Александра Зархи «Мой младший брат». Картина принесла актеру первый успех. Признание зрителей также получила картина Герберта Раппопорта «Два билета на дневной сеанс» (1966), в которой Александр сыграл сотрудника ОБХСС Алешина.

В начале 1970-х годов Александр Збруев уже считался одним из самых популярных актеров советского кино. Наиболее удачными фильмами актера в начале 1970-х годов стали: «Круг» (1972), который был продолжением кинокартины «Два билета на дневной сеанс», телефильм Алексея Коренева «Большая переменка» (1972-1973), где Александр исполнил роль Григория Ганжи, романтическая мелодрама Андрея Кончаловского «Роман о влюбленных» (1974), где актер сыграл хоккеиста Волина.

В 1980-х-1990-х годах снимался в картинах «Батальоны просят огня» (1985), «Одинокая женщина желает познакомиться» (1986), «Убить дракона» (1988), «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» (1989), «Ближний круг» (1991), «Ты у меня одна» (1993), «Все будет хорошо» (1995), «Бедная Саша» (1997).

В 2000-х годах актер снялся в фильмах «Северное сияние» (2001), «О любви» (2003), Кожа саламандры (2004).

В 2014 году вышел фильм Михаила Сегала «Кино про Алексеева», в котором Александр Збруев исполнил главную роль.

Всего фильмография актера включает более 80 фильмов.

Александр Збруев — народный артист РСФСР (1989).

Награжден орденом Почета (1997), орденами «За заслуги перед Отечеством» IV (2007) и III (2013) степеней.

Обладатель Государственной премии РФ в области литературы и искусства 2002 года.

Лауреат Премии Станиславского (2005), призер кинофестиваля «Кинотавр» (1993, 1998), обладатель кинопремии «Золотой орел» (2015).

Александр Збруев женат вторым браком. Первой его женой была актриса Валентина Малявина , вторая жена — актриса Людмила Савельева , с которой они поженились в 1967 году. У них есть дочь Наталья.

От актрисы Елены Шаниной у Збруева есть дочь Татьяна.

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