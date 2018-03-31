Дженнифер Энистон и Адам Сэндлер снова сыграют семейную пару

Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей

Пока голливудские сплетники, запасшись попкорном, обсуждают расставание Дженнифер Энистон Джастина Теру , сама Джен с головой погрузилась в работу и готовится к съемкам в новой комедии, которую определенно нельзя будет пропустить. Во-первых, потому что фильм продюсирует канал Netflix , что само по себе является знаком качества. Во-вторых, компанию на экране Джен составит ее хороший друг и коллега Адам Сэндлер

Актеры отлично сработались на съемках комедии «Притворись моей женой» в 2011 году. И так гармонично смотрелись на экране в роли семейной пары (помните трогательную фразу: «Притворяться женатым — это залог того, что мне никогда больше не разобьют сердце»?), что им предложили повторить! В комедии «Детективная история» полицейский (Сэндлер) и его супруга (Энистон) попадут в еще большую передрягу: станут главными подозреваемыми в убийстве престарелого миллиардера. В режиссерском кресле Кайл Ньюачек («Парки и зоны отдыха»), а за сценарий отвечает Джеймс Вандербилт («Зодиак»). Дата премьеры пока неизвестна.

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