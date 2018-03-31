Любимцу женщин многих поколений Александру Збруеву 80 лет

31 марта Александру Збруеву исполнилось 80 лет. Юбиляра поздравил премьер-министр России Дмитрий Медведев , официальное сообщение появилось на сайте кабмина. А не официально народного артиста РСФСР сегодня чествуют тысячи поклонниц из разных стран, ведь он стал эталоном мужчины для нескольких поколений наших соотечественниц. WomanHit.ru решил вспомнить, ролями в каких фильмах актер покорил женские сердца.

«Мой младший брат» (1962)

Эта картина стала кинодебютом Александра Викторовича, и сразу принесла актеру большую популярность и любовь зрителей. Димка Денисов в исполнении Збруева настоящий герой своего поколения.

«Два билета на дневной сеанс» (1966)

Молодого актера театра «Ленкома» охотно стали приглашать на киносъемки. Он великолепно справился с ролями фронтовиков в лентах «Пядь Земли» (1964) и «Чистые пруды» (1965). Созданные им образы советского солдата, человека пережившего войну, получились правдивыми и гармоничными. Но настоящей звездой он проснулся, сыграв в детективе Герберта Раппапорта «Два билета на дневной сеанс» ответственного комсомольца, которого направили работать в ОБХСС. Несколькими годами позже было снято продолжение истории — картина «Круг».

«Опекун» (1970)

Искрометная комедия из «жизни отдыхающих». Тунеядец Миша Короедов — герой Збруева, попадает на перевоспитание к бойкой старушке. Партнершей актера стала блистательная Клара Лучко — официантка приморского кафе «Парус». Несмотря на солидный возраст, история смотрится очень современно и в наши дни.

«Большая перемена» (1972)

Многосерийный телефильм Алексея Коренева смотрится на одном дыхании благодаря великолепному актерскому составу. Александр Збруев играет Григория Ганжу — веселого парня, которому тяжело дается учеба в вечерней школе.

«Одинокая женщина желает познакомиться» (1986)