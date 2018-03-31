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СМИ: Актриса Кэмерон Диаз подтверждает уход из кинематографа
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СМИ: Актриса Кэмерон Диаз подтверждает уход из кинематографа 

Вечерняя Москва 13 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Диаз вышла замуж за бэк-вокалиста группы «Good Charlotte» в 2015 году.
Голливудская актриса Кэмерон Диаз, по данным СМИ, подтверждает свой уход из кинематографа.
Ее решение связано с тем, что Диаз недавно вышла замуж за Бенджи Мэддена.
После чего артистка стала меньше появляться на мероприятиях, пишет Variety.
— Я сейчас в буквальном смысле ничем не занята. Это настолько потрясающе. Я ушла в отставку, — цитирует издание Диаз.
Она также обратилась к продюсерам, чтобы те не беспокоили ее, предлагая роли в кино.
Диаз обрела известность, появившись в ленте «Маска», которая вышла на большие экраны 1994 году.
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