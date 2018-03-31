Тест: Из какого мультфильма этот нелепый кадр?

В фильмах и мультфильмах бывают такие моменты, что если поставить видео на паузу, ни за что не отгадаешь, что там происходит. Другой стиль анимации, на экране нет главных персонажей, местность какая-то незнакомая… Да и сам кадр странный и нелепый, откуда он вообще взялся?

Предлагаем вам проверить себя и попробовать угадать, из какого мультфильма кадр на картинке. Зовите детей, они эти мультики точно знают и смогут помочь!

Еще больше интересного в нашей группе в «Вконтакте» и «Одноклассниках».

Интересное по теме: Самый сложный тест про принцесс Диснея Тест: Угадайте мультфильм по детскому рисунку