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Тест: Из какого мультфильма этот нелепый кадр?
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Тест: Из какого мультфильма этот нелепый кадр? 

Tlum.ru 39 минут назад
Фото: Tlum.ru
В фильмах и мультфильмах бывают такие моменты, что если поставить видео на паузу, ни за что не отгадаешь, что там происходит. Другой стиль анимации, на экране нет главных персонажей, местность какая-то незнакомая… Да и сам кадр странный и нелепый, откуда он вообще взялся?
Предлагаем вам проверить себя и попробовать угадать, из какого мультфильма кадр на картинке. Зовите детей, они эти мультики точно знают и смогут помочь!
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