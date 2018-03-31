Звезда «Утомленных солнцем 2» убит после смены пола

Актер Евгений Сапаев исполнил небольшую роль в фильме «Утомленные солнцем 2», но запомнился зрителям. Правда, не ролью в картине, а своим необычным внешним видом. Молодой человек любил наряжаться в женские костюмы и появляться в них на публике. Евгений признавался, что ему некомфортно в собственном теле, и он решился на операцию по смене пола. Денег на дорогостоящую операцию у актера не было, поэтому, изучив книги по анатомии, он решился сам отрезать свой детородный орган. Третья попытка увенчалась успехом, но остановить кровотечение Сапаеву не удалось, пришлось обратиться к помощи врачей.

На днях актер был убит в Москве хулиганами, которым не понравился внешний вид актера, сообщает "СтарХит" . Единственному близкому родственнику актера — бабушке — новость пока не сообщили. Внук сдал ее в дом престарелых, вместе они не жили. Но Сапаев родственницу навещал. Она называла его внучкой, как он и просил.

Сам Сапаев родом из небольшого села под Нижнем Новгородом. Там давно привыкли к его внешнему виду и никто не думал, чтобы притыкать его этим.