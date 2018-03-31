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Звезду «Утомленные солнцем-2» убили после оскопления
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Звезду «Утомленные солнцем-2» убили после оскопления 

Клео.Ру 1 час назад
Фото: Клео.Ру
Он неплохо сыграл в картинах «Утомленные солнцем-2» и «Солнечный удар». Однако Евгений Сапаев более известен как отечественная Лили Эльбе — мужчина решил стать женщиной, причем проводил операцию по смене пола самостоятельно. Увы, накануне стало известно о смерти артиста.
В 2014 году Сапаев сообщил о проведении процедуры оскопления. Причем проводил он ее сам, предварительно изучив анатомические справочники. Операция закончилась не слишком удачно — артист был госпитализирован с обильным кровотечением. После лечения Сапаев уехал в родную деревню Великово Владимирской области, отказавшись от карьеры актера.
Теперь же стало известно о смерти Сапаева. «Последний раз видела приятеля в марте прошлого года… Но недавно с ужасом узнала, что его больше нет. Каким-то хулиганам в Москве не понравился Женин внешний вид — его избили до смерти. Тело не привезли в родные места. Похоронили как бездомного неизвестно где, даже не дали попрощаться близким», — цитирует Starhit знакомую Евгения.
По данным СМИ, у Сапаева не были близких родственников, за исключением бабушки, которая сейчас находится в доме для престарелых.
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