Актер с хулиганской харизмой: лучшие роли Александра Збруева

31 марта народный артист РСФСР, легендарный актер театра и кино, звезда и символ «Ленкома» Александр Збруев празднует свое 80-летие. Романтичный хулиган советского кино — таким помнят и любят его поклонники, коллеги и друзья в России и по всему миру. В день рождения артиста мы вспоминили его самые лучшие и яркие роли в кино и театре.

«Рыбный институт, килечное отделение…»

{} Дебют выпускника театрального училища имени Щукина (курс Владимира Этуша ) в кино состоялся в 1962 году. Тогда на экраны страны вышла черно-белая лента «Мой младший брат», снятая по повести Василия Аксенова «Звездный билет».

Фильм стал поворотным не только в карьере юного актера Збруева, исполнителя роли младшего брата Димки Денисова, но и для начинающих актеров Андрея Миронова (роль Юры Попова) и Олега Даля (роль Алика Крамера).

Старшего брата Виктора молодого ученого, который в начале фильма готовится к защите кандидатской диссертации, сыграл уже известный публике Олег Ефремов, а Галю Бодрову, одноклассницу, тайно влюбленную в Диму, — актриса Людмила Марченко

Романтический сюжет драмы полюбился зрителям настолько, что в ближайшие десять лет режиссеры предлагали Збруеву роли, дословно напоминающие образ Димки — очаровательного, смелого и рискового юноши, который в шутку и назло всем обещал поступить «в рыбный институт на килечное отделение». Крылатой фразой ленты стала и другая реплика, произнесенная его героем:

В Эстонии я люблю Ульви, приеду на Украину — полюблю Оксану, а в Аргентине — Лолиту Торрес . Вкус у меня разносторонний, я человек современный!

{} В 1971 году Александр Збруев начал работу в четырехсерийном телевизионном фильме «Большая перемена» по мотивам повести Георгия Садовникова «Иду к людям». На съемочной площадке со Збруевым работали заслуженные артисты Евгений Леонов Ролан Быков , которые, по словам актеров, и задавали настроение всему процессу создания фильма.

Для роли Григория Ганжи актеру пришлось примерить на себя полноценный образ школьного хулигана. По сюжету его герой попадает в милицию на 12 суток, слушает во время уроков хоккейные репортажи и ото всех скрывает свои отношения с героиней актрисы Наталии Богуновой , преподавательницей русского языка и литературы.

На роль его жены пробовалась студентка Школы-студии МХАТ Светлана Крючкова, которая прямо во время репетиции, слишком вжившись в роль… до крови укусила Збруева за палец. Испугавшись своей реакции, Крючкова расстроилась: «Нет, не возьмут в кино такую актрису». На следующий день ей позвонили и сказали: «Вы утверждены, но на роль Нелли Ледневой».

«Найди его, Клава!..»

{} Бывший циркач, нынешний алкоголик и практически бомж — именно такую роль в 1985 году предложил Александру Збруеву советский драматург и кинорежиссер Виктор Мережко

Вместе с режиссером Вячеславом Криштофовичем они искали главного героя в фильм «Одинокая женщина желает познакомиться», и поняли, что роль сломленного и разочарованного Валентина Спиридонова поможет раскрыть Збруева в совершенно новом для него, не героическом образе.

На момент начала съемок Ирине Купченко , коллеге Збруева по съемочной площадке, только исполнилось 38, Александру Викторовичу минуло 47 лет, хотя по сюжету оба героя были на пять лет старше. «Валентин — не простой человек. Он бывший артист, который спился от горя, но по сути очень хороший человек», — вспоминал впоследствии актер.

Зрительницы почти всегда жалели моего героя. И когда в финале героиня Клавдия прогнала его, сердобольные женщины Советского Союза писали Ирочке Купченко душераздирающие письма: «Найди его, Клава!»…

Символ «Ленкома»

{} Александр Збруев стал одним из любимых актеров для кинорежиссера Сергея Соловьева , у которого он снялся сразу в трех лентах — японской мелодраме «Мелодия белой ночи» (1976 год), «Наследница по прямой» (1982 год) и драме «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» (1989 год).

Михаилом Розановым. Последний стал второй частью трилогии «Асса», в которой Збруев сыграл на одной площадке с актерами Александром Адбуловым, Татьяной Друбич

На этот же период середины 90-х годов приходится пик карьеры Збруева в родном театре «Ленком», куда он пришел в состав труппы еще в 1962 году. Под руководством Марка Захарова он блестяще сыграл в постановках «Оптимистическая трагедия» В. Вишневского, пьесе «Шут Балакирев» Г. Горина, спектакле «Гамлет», где исполнил роль короля Клавдия, «Мудрец» по пьесе А. Н. Островского.

С 2009 года Збруев играет Леонида Гаева в пьесе «Вишневый сад» по одноименной драме А. П. Чехова. Премьера одного из недавних спектаклей с его участием состоялась в апреле 2016 года, также в «Ленкоме». Тогда Александр Збруев сыграл в «Князе» по мотивам произведения Федора Достовского.

Авторский фильм о жизни и творчестве Александра Збруева смотрите уже сегодня в эфире телеканала «МИР» . Сам артист ответит на вопросы о том, в чем схожесть реального актера Збруева и его героя Ганжи из фильма «Большая перемена», каково быть символом театра «Ленком» и оставаться вечным юношей российского кинематографа. Не пропустите премьеру 31 марта в 9:30 по московскому времени.

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