Актер с хулиганской харизмой: лучшие роли Александра Збруева 

31 марта народный артист РСФСР, легендарный актер театра и кино, звезда и символ «Ленкома» Александр Збруев празднует свое 80-летие. Романтичный хулиган советского кино — таким помнят и любят его поклонники, коллеги и друзья в России и по всему миру. В день рождения артиста мы вспоминили его самые лучшие и яркие роли в кино и театре.
«Рыбный институт, килечное отделение…»
{} Дебют выпускника театрального училища имени Щукина (курс Владимира Этуша) в кино состоялся в 1962 году. Тогда на экраны страны вышла черно-белая лента «Мой младший брат», снятая по повести Василия Аксенова «Звездный билет».
Фильм стал поворотным не только в карьере юного актера Збруева, исполнителя роли младшего брата Димки Денисова, но и для начинающих актеров Андрея Миронова (роль Юры Попова) и Олега Даля (роль Алика Крамера).
Старшего брата Виктора молодого ученого, который в начале фильма готовится к защите кандидатской диссертации, сыграл уже известный публике Олег Ефремов, а Галю Бодрову, одноклассницу, тайно влюбленную в Диму, — актриса Людмила Марченко.
Романтический сюжет драмы полюбился зрителям настолько, что в ближайшие десять лет режиссеры предлагали Збруеву роли, дословно напоминающие образ Димки — очаровательного, смелого и рискового юноши, который в шутку и назло всем обещал поступить «в рыбный институт на килечное отделение». Крылатой фразой ленты стала и другая реплика, произнесенная его героем:
В Эстонии я люблю Ульви, приеду на Украину — полюблю Оксану, а в Аргентине — Лолиту Торрес. Вкус у меня разносторонний, я человек современный!
Укус от Светланы Крючковой
{} В 1971 году Александр Збруев начал работу в четырехсерийном телевизионном фильме «Большая перемена» по мотивам повести Георгия Садовникова «Иду к людям». На съемочной площадке со Збруевым работали заслуженные артисты Евгений Леонов и Ролан Быков, которые, по словам актеров, и задавали настроение всему процессу создания фильма.
Для роли Григория Ганжи актеру пришлось примерить на себя полноценный образ школьного хулигана. По сюжету его герой попадает в милицию на 12 суток, слушает во время уроков хоккейные репортажи и ото всех скрывает свои отношения с героиней актрисы Наталии Богуновой, преподавательницей русского языка и литературы.
По замыслу режисера Алексея Коренева и автора сценария Георгия Садовникова, роль Ганжи должен был сыграть Станислав Садальский или Юрий Векслер, однако именно хулиганская харизма помогла Збруеву стать лучшим кандидатом.
На роль его жены пробовалась студентка Школы-студии МХАТ Светлана Крючкова, которая прямо во время репетиции, слишком вжившись в роль… до крови укусила Збруева за палец. Испугавшись своей реакции, Крючкова расстроилась: «Нет, не возьмут в кино такую актрису». На следующий день ей позвонили и сказали: «Вы утверждены, но на роль Нелли Ледневой».
В тандеме с Михаилом Кононовым, Светланой Крючковой, Юрием Кузьменковым им удалось создать комедию, до сих пор любимую всеми советскими зриелями.
«Найди его, Клава!..»
{} Бывший циркач, нынешний алкоголик и практически бомж — именно такую роль в 1985 году предложил Александру Збруеву советский драматург и кинорежиссер Виктор Мережко.
Вместе с режиссером Вячеславом Криштофовичем они искали главного героя в фильм «Одинокая женщина желает познакомиться», и поняли, что роль сломленного и разочарованного Валентина Спиридонова поможет раскрыть Збруева в совершенно новом для него, не героическом образе.
На момент начала съемок Ирине Купченко, коллеге Збруева по съемочной площадке, только исполнилось 38, Александру Викторовичу минуло 47 лет, хотя по сюжету оба героя были на пять лет старше. «Валентин — не простой человек. Он бывший артист, который спился от горя, но по сути очень хороший человек», — вспоминал впоследствии актер.
Зрительницы почти всегда жалели моего героя. И когда в финале героиня Клавдия прогнала его, сердобольные женщины Советского Союза писали Ирочке Купченко душераздирающие письма: «Найди его, Клава!»…
Символ «Ленкома»
{} Александр Збруев стал одним из любимых актеров для кинорежиссера Сергея Соловьева, у которого он снялся сразу в трех лентах — японской мелодраме «Мелодия белой ночи» (1976 год), «Наследница по прямой» (1982 год) и драме «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» (1989 год).
Последний стал второй частью трилогии «Асса», в которой Збруев сыграл на одной площадке с актерами Александром Адбуловым, Татьяной Друбич и Михаилом Розановым.
На этот же период середины 90-х годов приходится пик карьеры Збруева в родном театре «Ленком», куда он пришел в состав труппы еще в 1962 году. Под руководством Марка Захарова он блестяще сыграл в постановках «Оптимистическая трагедия» В. Вишневского, пьесе «Шут Балакирев» Г. Горина, спектакле «Гамлет», где исполнил роль короля Клавдия, «Мудрец» по пьесе А. Н. Островского.
С 2009 года Збруев играет Леонида Гаева в пьесе «Вишневый сад» по одноименной драме А. П. Чехова. Премьера одного из недавних спектаклей с его участием состоялась в апреле 2016 года, также в «Ленкоме». Тогда Александр Збруев сыграл в «Князе» по мотивам произведения Федора Достовского.
Авторский фильм о жизни и творчестве Александра Збруева смотрите уже сегодня в эфире телеканала «МИР». Сам артист ответит на вопросы о том, в чем схожесть реального актера Збруева и его героя Ганжи из фильма «Большая перемена», каково быть символом театра «Ленком» и оставаться вечным юношей российского кинематографа. Не пропустите премьеру 31 марта в 9:30 по московскому времени.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM