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От дрессировщика львов к ролям в кино: актёру Кристоферу Уокену — 75
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От дрессировщика львов к ролям в кино: актёру Кристоферу Уокену — 75 

RT на русском 1 час назад
Американский актёр Кристофер Уокен отмечает 75-летие. Он снимается в кино уже более 60 лет. Впервые на экране артист появился ещё ребёнком в сериале «Направляющий свет». В юности после отчисления из университета Уокен работал дрессировщиком львов и танцором, пока его не пригласили на роль в бродвейской постановке. В фильмографии Уокена более 100 картин. За роль в драме «Охотник на оленей» Уокен получил премию «Оскар». Среди других известных лент с его участием — «Поймай меня, если сможешь», «Сонная лощина», «Гнев».
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