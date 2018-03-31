Ещё
«С возвращением»: Анастасия Цветаева снова снимается в кино
Далее:
Читайте также:
Ещё

«С возвращением»: Анастасия Цветаева снова снимается в кино 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Российская актриса, проживающая в Израиле, Анастасия Цветаева поделилась с поклонниками неожиданной радостью — она вернулась на съемочную площадку, спустя более шести лет отдыха от профессии. Вот только кино, в котором принимает участие Цветаева, снимается вовсе не в России.
Известная светская львица и когда-то популярная актриса Анастасия Цветаева откровенно призналась подписчикам своего Инстаграм-аккаунта в том, что вот уж шесть долгих лет не принимает участия в съемках. Как сообщила сама звезда, она вовсе не ставила себе цели уйти из профессии навсегда, но счастливая семейная жизнь требует определенных жертв. Не секрет, что вот уже восемь лет Анастасия живет в браке с бизнесменом Надавом Ольганом, вместе с которым обосновалась на его родине в Израиле. Пара воспитывает сына Цветаевой от первого брака и совместную дочь Эстер.
Артистка, покинув родину, занялась бизнесом, который, надо отметить, у нее вполне успешно развивается, а также заслужила звание лучшего русскоязычного блогера в Израиле. И вроде все в ее жизни складывается успешно, но вот времени на съемки, к сожалению, не остается. Однако вскоре поклонники творчества Анастасии снова смогут увидеть ее на своих телевизионных экранах. Правда, картина, в которой принимает участие актриса, снимается вовсе не в России, а в израильском Тель-Авиве.
«Я не появлялась на съемочной площадке уже несколько лет. Хотя долгое время хотела возобновить свою актерскую карьеру и никогда не ставила на ней крест. Позавчера я впервые за несколько лет вышла на работу так сказать. Чему я очень рада. Фильм будет полнометражный, он израильского производства, рассказывающий про русскую эмиграцию 90-х годов. Несмотря на то, что место действия — Израиль, многие герои говорят на русском языке, в том числе и моя героиня. Режиссер прекрасный, талантливый, зовут его Женя Руман. Снял не мало хороших фильмов. Моя роль не главная, но для меня это сейчас не важно. Я очень рада вернуться в работу, вернуться на съемочную площадку. Я надеюсь, что у нас получится хорошее настоящее кино и вы сможете увидеть и оценить его», — поделилась своей радостью с поклонниками Цветаева.
Конечно, многие подписчики разделили радость своего кумира и от всей души поздравили ее с возвращением в профессию. «Поздравляю, пусть теперь посыплется на Вас миллион ролей!» «Как круто! Поздравляю с возвращением!» «Настя, с почином Вас! Желаю прекрасного результата и огромного удовольствия от процесса» «Как здорово! Поздравляю! С удовольствием посмотрю! Люблю русско-израильскую тему» «Настя, поздравляю! Очень люблю фильмы с вашим участием! От души рада вашему возвращению в кино!» К слову, Анастасия часто делится в своем микроблоге различными историями из личной жизни, которые порой бывают довольно забавными.
Eva.ru: последние новости
Елена Яковлева заменила Чулпан Хаматову в роли королевы «Застряла в образе»: Марго Робби в трейлере к новому фильму не впечатлила поклонников Актер Иван Стебунов готовится к свадьбе и мечтает о детях
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»81
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией153
Самые заметные роли Олега Анофриева5
5 боевиков с брутальными героями
Как и за что артисты получают звания8
Видео
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение