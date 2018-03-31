«С возвращением»: Анастасия Цветаева снова снимается в кино

Российская актриса, проживающая в Израиле, Анастасия Цветаева поделилась с поклонниками неожиданной радостью — она вернулась на съемочную площадку, спустя более шести лет отдыха от профессии. Вот только кино, в котором принимает участие Цветаева, снимается вовсе не в России.

Известная светская львица и когда-то популярная актриса Анастасия Цветаева откровенно призналась подписчикам своего Инстаграм-аккаунта в том, что вот уж шесть долгих лет не принимает участия в съемках. Как сообщила сама звезда, она вовсе не ставила себе цели уйти из профессии навсегда, но счастливая семейная жизнь требует определенных жертв. Не секрет, что вот уже восемь лет Анастасия живет в браке с бизнесменом Надавом Ольганом, вместе с которым обосновалась на его родине в Израиле. Пара воспитывает сына Цветаевой от первого брака и совместную дочь Эстер.

Артистка, покинув родину, занялась бизнесом, который, надо отметить, у нее вполне успешно развивается, а также заслужила звание лучшего русскоязычного блогера в Израиле. И вроде все в ее жизни складывается успешно, но вот времени на съемки, к сожалению, не остается. Однако вскоре поклонники творчества Анастасии снова смогут увидеть ее на своих телевизионных экранах. Правда, картина, в которой принимает участие актриса, снимается вовсе не в России, а в израильском Тель-Авиве.

«Я не появлялась на съемочной площадке уже несколько лет. Хотя долгое время хотела возобновить свою актерскую карьеру и никогда не ставила на ней крест. Позавчера я впервые за несколько лет вышла на работу так сказать. Чему я очень рада. Фильм будет полнометражный, он израильского производства, рассказывающий про русскую эмиграцию 90-х годов. Несмотря на то, что место действия — Израиль, многие герои говорят на русском языке, в том числе и моя героиня. Режиссер прекрасный, талантливый, зовут его Женя Руман. Снял не мало хороших фильмов. Моя роль не главная, но для меня это сейчас не важно. Я очень рада вернуться в работу, вернуться на съемочную площадку. Я надеюсь, что у нас получится хорошее настоящее кино и вы сможете увидеть и оценить его», — поделилась своей радостью с поклонниками Цветаева.

Конечно, многие подписчики разделили радость своего кумира и от всей души поздравили ее с возвращением в профессию. «Поздравляю, пусть теперь посыплется на Вас миллион ролей!» «Как круто! Поздравляю с возвращением!» «Настя, с почином Вас! Желаю прекрасного результата и огромного удовольствия от процесса» «Как здорово! Поздравляю! С удовольствием посмотрю! Люблю русско-израильскую тему» «Настя, поздравляю! Очень люблю фильмы с вашим участием! От души рада вашему возвращению в кино!» К слову, Анастасия часто делится в своем микроблоге различными историями из личной жизни, которые порой бывают довольно забавными.