Кино по субботам #168

На дворе суббота, а это значит, что мы презентуем очередную киноподборку. Но не будем долго раскланиваться. Скажем только, что наша подборка точно лучше нового альбома «Кровостока». Скорее она как последний альбом Дельфина.

1. «Невозможное» (Lo imposible), 2012

В 2004-м году, на следующий день после католического Рождества, в водах Индийского океана произошло сильнейшее землетрясение, которое до сих пор входит в число самых сильных за всю историю наблюдения. В результате подземных толчков пострадал десяток стран, но хуже всего пришлось Шри-Ланке, Индонезии, Индии и Таиланду, чьи берега накрыли огромные, 15-метровые волны. Хотя для остального мира трагедия тоже отозвалась болью, поскольку пострадавшие места были весьма популярны у туристов. Та же Швеция потеряла в катастрофе 1360 человек. Бороться против огромной, стремительно несущейся на тебя массы воды, которая все перед собой сметает в щепки, невозможно. Вода проникает всюду, и те, кого не раздавило или не отшвырнуло, захлебываются. Но бывают случаи, когда люди умудряются выжить во многом благодаря везению и характеру. Именно история одной такой чудом спасшейся испанской семьи и легла в основу фильма. История самая что ни на есть реальная, оттого все происходящее кажется еще более жутким. А еще страшнее, что половина массовки, принявшей участие в фильме, — это люди, сумевшие пережить цунами. Большинство из них потеряли близких, дома, но продолжают жить. Как продолжила жить и главная героиня. Так вот, этот фильм очень здорово передает весь этот кошмар, а большего фильму-катастрофе и не надо. Фильм говорит о важном: о том, что во время беды всем нужно объединиться и помочь друг другу. И о том, что жизнь продолжается. Об этом важно помнить и во время других катастроф.

2. «После работы» (After Hours), 1985

Ах, что за годноту мы тут откопали! Не потому, что режиссер — Скорсезе, а потому, что фильм действительно хороший. Лучший выбор для ненавязчивого вечернего просмотра. Главный герой — типичный яппи 80-х, которого женщины (ну а кто ж еще) ввязывают в кошмарное ночное приключение. Скорсезе видит Нью-Йорк иначе, чем не менее влюбленный в него Вуди Аллен, и потому его город более сюрреалистичен и выглядит как ироничный ночной кошмар. Да и сам фильм не то черная комедия, не то триллер. Очень символично, если учесть, что главный герой играл в несравненном веселом треше под названием «Американский оборотень в Париже». А вообще, зритель может легко почувствовать себя главным героем: его тоже окружают странные люди, с ним то и дело происходят мелкие неприятности, и женщины попадаются ой какие непростые. Все так странно и так неловко.

3. «Геракл в подземном царстве» (Hercules in the Underworld), 1994

Приготовься к беспощадной дозе ламповости. Новозеландский Геракл под руку с верным Эолаем идут вытаскивать несчастных древних греков, свалившихся через трещину в ад. Мы надеемся, ты помнишь сериал «Удивительные странствия Геракла» — его еще показывали по «СТС», чередуя с «Зеной». Славные времена — славный фильм. Кстати, это пятая по счету полнометражка про Геркулеса Зевсовича и, на наш взгляд, самая лучшая. По сюжету Зевсович, как и всегда, выполняет свои подвиги. А значит, нас ждут бои, выяснение отношений и фирменная улыбка Кевина Сорбо , которая как бы намекает на то, что Древняя Греция — для древних греков. А анимированный Цербер, который многим въелся в память еще во времена нежного детства, сейчас смотрится иначе, но уже гораздо роднее. Не обошлось и без отношений главного героя, которые на удивление не смотрятся здесь лишними. Старый добрый Геракл. Чуи, мы дома.

4. «Во всем виноват енот» (Wakefield), 2016

Что ты думаешь, когда видишь подобное название? Наверняка о комедии про животных. На самом деле это история про не очень хорошего мужика, который на фоне кризиса среднего возраста, как говорится, едет кукухой, селится в сарае, следит за своей семьей и постепенно начинает бомжевать и, так сказать, обретает свободу. Но о трудностях перевода не Софии Копполы мы совсем скоро поговорим подробнее. После финальных титров задаешься только одним вопросом: «Что за идиотизм я только что посмотрел?». А потом задумываешься, что в размышлениях главного героя (из которых фильм состоит чуть более чем полностью) есть здравый смысл, и, наверное, во всем происходящем виноват не только он. Слишком большая пища для раздумий. И каждый, в зависимости от возраста и жизненного опыта, либо назовет фильм дерьмом, либо полюбит его. А можно на протяжении всего фильма менять позиции от «Главный герой — мудак» до «Во всем виноваты бабы», но так и не определиться, на чьей ты стороне. С женщинами, и уж тем более со своей женой или девушкой, фильм смотреть не стоит. Они его страшно не любят и занимают известно какую позицию.

5. «Пыль», 2005