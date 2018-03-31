Французские режиссеры удостоили Мартина Скорсезе «Золотой кареты» за заслуги перед кино

ПАРИЖ, 31 марта. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Американский режиссер Мартин Скорсезе за свой вклад в развитие кинематографа в этом году получит французскую премию «Золотая карета». Об этом решении объявило Французское общество кинорежиссеров (ФОК).

Награду Скорсезе вручат во время Каннского кинофестиваля, который будет проходить в этом году с 8 по 18 мая. Вручение премии по традиции состоится в рамках «Двухнедельника режиссеров» — конкурса, который проводится параллельно с основной программой Каннского фестиваля и организуется под эгидой ФОК. В этом году Французское общество кинорежиссеров и его «Двухнедельник» отпразднуют в Канне свой 50-летний юбилей.

"В 2018 году по случаю своего 50-го дня рождения и по случаю 50-го «Двухнедельника режиссеров» ФОК с гордостью приветствует исключительного кинематографиста и источника неисчерпаемого вдохновения — Мартина Скорсезе", — объявило общество, подчеркнув, что премия «Золотая карета» вручается в качестве «награды режиссеру, избранному за свои новаторские подходы к фильмам, за отвагу и непреклонность в режиссуре и производстве фильмов».

Вручение награды Скорсезе состоится во время церемонии открытия «Двухнедельника режиссеров» 9 мая в Театре Круазет на одноименной каннской набережной. В тот же день там пройдет ретроспектива, в рамках которой будет показан фильм Скорсезе «Злые улицы» (Mean Streets, 1973). Французские кинокритики впервые увидели эту картину на «Двухнедельнике режиссеров» в Канне в 1974 году, напомнили организаторы смотра.