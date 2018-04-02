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Мартин Фримен стал зомби в фильме «Бремя»
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Мартин Фримен стал зомби в фильме «Бремя» 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Сети опубликован трейлер фильма о зомби-апокалипсисе «Бремя», главную роль в котором сыграл английский актер Мартин Фримен. Ролик опубликован на YouTube.
Героя Фримена поражает вирус, под действием которого он должен превратиться в зомби за 48 часов.
За оставшиеся двое суток мужчина должен найти опекуна для своей маленькой дочери, чтобы та не осталась беззащитной.
События фильма развиваются в сельской местности на территории Австралии.
Новую историю о постапокалиптическом мире сняли режиссеры Иоланд Рамке и Бен Хоулинг. Участие в проекте, кроме Фримена, приняли Энтони Хейс, Сьюзи Портер и Дэвид Галпилил.
Лента австралийского производства должна выйти в прокат 17 мая 2018 года.
На днях был опубликован трейлер ко второму сезону сериала «Рассказ служанки». Антиутопия впервые вышла на экраны прошлой весной и стала одним из лучших сериалов 2017 года.
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