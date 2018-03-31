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В Калининграде наградили лучших актёров области
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В Калининграде наградили лучших актёров области 

Вести Калининград 58 минут назад
Фото: Вести Калининград
В областном драмтеатре награждали лучших Калининградских актёров. Профессиональный конкурс «Свое лицо» в Янтарном крае проходит в седьмой раз и приурочен ко Дню театра. В этом году, в связи с трагическими событиями в Кемерове, праздник перенесли на несколько дней.
Особого признания удостоены не только артисты, но и работники за кулисами: это инженеры и звукооператоры. Премию зрительских симпатий получила Любовь Орлова. В калининградском драматическом театре актриса играет уже больше 13 лет.
Любовь Орлова, актриса:
— Нет ничего важнее зрительской любви. Создаётся процесс, мы отвечаем на какие-то вопросы, задаём их. Но мы всё равно выходим к зрителю и, когда мы становимся услышанными, нас понимают это безграничное счастье.
ГТРК «Калининград» также подготовила специальный приз двум актерам театра. Одна из лауреатов — Мария Авраменко. Она сыграла в фильме «Правда цель 102» о работе журналистов на Донбасе.
Николай Долгачёв, директор ГТРК «Калининград»:
— В нашем представлении этот спецприз для тех актёров, которые могут в перспективе, по нашему мнению, стать телевизионными и кинозвездами. Люди, которые могут далеко шагнуть за рамки театральной жизни.
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