В Калининграде наградили лучших актёров области

В областном драмтеатре награждали лучших Калининградских актёров. Профессиональный конкурс «Свое лицо» в Янтарном крае проходит в седьмой раз и приурочен ко Дню театра. В этом году, в связи с трагическими событиями в Кемерове, праздник перенесли на несколько дней.

Особого признания удостоены не только артисты, но и работники за кулисами: это инженеры и звукооператоры. Премию зрительских симпатий получила Любовь Орлова . В калининградском драматическом театре актриса играет уже больше 13 лет.

Любовь Орлова, актриса:

— Нет ничего важнее зрительской любви. Создаётся процесс, мы отвечаем на какие-то вопросы, задаём их. Но мы всё равно выходим к зрителю и, когда мы становимся услышанными, нас понимают это безграничное счастье.

ГТРК «Калининград» также подготовила специальный приз двум актерам театра. Одна из лауреатов — Мария Авраменко . Она сыграла в фильме «Правда цель 102» о работе журналистов на Донбасе.

— В нашем представлении этот спецприз для тех актёров, которые могут в перспективе, по нашему мнению, стать телевизионными и кинозвездами. Люди, которые могут далеко шагнуть за рамки театральной жизни.