Роботы из фильма «Тихоокеанский рубеж» уже проигрывают некоторым современным моделям

После недавнего выхода на большой экран фильма «Pacific Rim: Uprising» (Тихоокеанский рубеж 2), профессор компьютерных наук и инженерии Робин Мерфи опубликовал в журнале Science Robotics разгромную статью. С его слов, человечество должно стыдиться, что среди нас кто-то еще восхищает гигантскими человекоподобными роботами. Эту идею ученые забраковали еще в 70-е гг. прошлого века, и вот почему. Размер

Чтобы зритель гарантированно увидел роботов, которые на самом деле являются экзоскелетами-переростками, в фильме их сделали высотой с небоскреб — 76 м. В реальности управление такой машиной почти невозможно и сегодня куда более реалистичным выглядит небольшой костюм, вроде брони Железного человека из комиксов. На крайний случай — громоздкий военный экзоскелет из фильма «Грань будущего» с Томом Крузом

Ходьба на двух ногах

Управление роботом через локомоцию — это как попытка ехать на велосипеде в скафандре. Под водой. Невозможно сознательно контролировать движение каждого сустава и привода, вместо этого есть автономные программы балансировки и движения. Роботы Boston Dynamics просто получают команду «беги туда», а как именно пробегут — их проблемы. Потому и получается так эффективно.

Практическая польза

Роботы «Егерь» из фильма созданы с одной целью — красиво и с натугой выигрывать у инопланетных монстров. И эта махина, которую расходует энергии как целый город, больше ничего не умеет. А вот в фильме «Чужие» Элен Рипли на экзоскелете-погрузчике очень простой конструкции, и ящики складывала, и с чудовищем билась вполне успешно.

Узость мышления

Профессор отмечает, что в Голливуде будто бы и не знают о существовании медицинских экзоскелетов, имплантов для восстановления работоспособности. Так, если в сценарии есть «робот», то он будет драться, крушить и спасать щенков. А не мыть полы или прочищать засоры в канализации, хотя от этого гораздо больше пользы всем людям в мире.