Silent Hill — лучшая экранизация видеоигры

Разбираем сюжет и сравниваем с культовой игрой.

Я посмотрел фильм Silent Hill 26 раз. Эта цифра не точна: может быть 24, а может и 28 — не важно. Важно вот что: каждый раз я отмечал что-то новое, какую-то новую деталь, что немного меняла восприятие кино.

Конечно фильм и игра — очень разные. Однако же у режиссёра Кристофа Гана («Братство волка») получилась, на мой взгляд, лучшая экранизация видеоигры из всех и просто хорошее кино в целом. Мнение субъективно, но сейчас я попробую его обосновать. В анализе я опирался на официальную книгу от Konami — The Lost Memories, а также, частично, на анализ сюжета SilentPyramid.

Позорный, пустой и дешёвый Silent Hill: Revelation благоразумно забудем, как будто этого фильма никогда и не было.

Ещё до прибытия колонистов в Америку земля Сайлент-Хилла считалась священной — коренные американцы называли её «Местом притихших духов». И культ, который появился здесь позже, многое брал из верований индейцев — это заметно в том числе по именам некоторых божеств вроде Ксучильбару и Лобсела Виса, которые сыграли большую роль в сотворении мира, каким мы его знаем.

В начале 1700-х годов в городе вспыхнула таинственная эпидемия, и люди покинули его. Однако позже они вернулись — Сайлент-Хилл колонизировался и принял участие в Гражданской войне. Важное значение в становлении города сыграло месторождение угля, обнаруженное во время войны — угольные шахты позже сыграют важную роль во время событий фильма.

Но со временем Сайлент-Хилл превратился в милый и уютный курортный городок. Всё было бы хорошо, если бы не одно «но» — процветающий здесь культ, основанный на смешении разных верований, включая индейское язычество.

Следуя верованиям культа, сначала во вселенной появились люди. Они были бессмертны, а сердца их — наполнены ненавистью. Из этой ненависти, боли и страданий в конце концов родилась богиня, которая принялась улучшать мир. Она создала других богов и ангелов, подарила людям радость, а также забрала у них бесконечность, сделав смертными. В конце концов она стала делать рай, но не закончила его — силы покинули богиню, она умерла, пообещав однажды вернуться. Людям оставалось только молиться в ожидании.

Богиня, рождённая в конце Silent Hill 3 Многие подробности мироустройства Silent Hill в фильме опускаются, однако противоречий здесь нет. Они начинаются позже, во время сожжения культом ни в чём не повинной девочки Алессы Гиллеспи.

Если следовать мифологии Сайлент-Хилла, то получается, что бог рождается из людей, наполненных ненавистью. Дабы приблизить его рождение, культистка Далия Гиллеспи сжигает собственную дочь, Алессу. Известно, что над девочкой издевались в школе — считали её ведьмой, а сама Далия специально воспитывала свою дочь в страдании, стремясь создать из неё «сосуд для бога».

Но ритуал не удался: душа Алессы отделилась от тела и поселилась в собственном мире, где и проходит игра. Обожённое тело, в котором, судя по всему, всё-таки появился зародыш бога, спрятали в городской больнице Альхемилла (в фильме это лечебница Брукхэвен). Кроме того, часть души Алессы материализовалась в ребёнке, которую затем удочерил писатель Гарри Мейсон, главный герой игры. Он назвал её Шэрил.

Откуда появился ребёнок — не совсем понятно, но по одной из версий её родила обожённая Алесса, переместив в неё часть своей души. То есть, возможно, что Алесса — биологическая мать Шэрил.

Алесса и Далия

Спустя годы Гарри Мейсон привозит свою дочь в Сайлент-Хилл, но попадает в аварию. Девочка убегает, и главный герой отправляется её искать. Он следует по пятам за девочкой, похожей на Шэрил, не осознавая, что на самом деле это не она, а Алесса, создавшая в Сайлент-Хилле другую, тёмную и страшную реальность.

В конечном итоге все части души Алессы воссоединяются с физическим телом и рождается богиня, которая тут же сжигает Далию в отместку за всю ту боль, на которую она обрекла собственную дочь. Однако в результате действий Гарри Мейсона и бывшего пособника Далии доктора Кауфмана, бог появляется на свет слабым, и его удаётся убить.

В игре несколько концовок, но каноничной считается та, в которой в результате рождается ещё один ребёнок — реинкарнация Алессы. Гарри забирает её с собой и растит под именем Хизер. Ей посвящены события Silent Hill 3.

Бог, каким представляла его себе Алесса

В фильме Кристофа Гана сохраняется один из главных мотивов игры — отношения родителя и ребёнка. Чтобы усилить его, Гарри Мейсона авторы заменили на женщину — Роуз да Сильва. Есть и другое важное отличие: здесь Алессу сжигает не её собственная мать, а весь культ Сайлент-Хилла во главе с Кристабеллой (в игре её не было). Сама Далия же сначала соглашается на уговоры, но затем жалеет, обрекая себя на вечные муки совести.

В фильме прослеживается чёткая параллель между Далией, которая струсила пойти против культа и потеряла ребёнка, и Роуз, что готова биться за своё дитя до конца

Культ сжигает Алессу, однако она выживает — её выносит на руках офицер Гуччи, второстепенный герой фильма. Затем, из-за боли и страданий Алесса также разделяет свою душу на несколько частей — одна из них создаёт вторую реальность Сайлент-Хилла, запирая в ней всех культистов и свою мать, а другая материализуется в девочке, которую затем удочеряют Роуз с мужем.

В мире, рождённом ненавистью Алессы, с неба вечно падает пепел — следуя предыстории фильма, угольные шахты таки загорелись, и Сайлент-Хилл оказался заброшен.

Как и в игре, в кино главной героине помогает офицер Сибил Бенетт

Прошлое Алессы немного доработали. Про воспитание ничего не сказано, зато известно, что Алесса росла без отца — поэтому над ней издевались в школе и называли ведьмой. По этой же причине культ решает сжечь девочку, так как она «рождена во грехе».

Другой необычный момент: в игре Алесса часто плакала в школьном туалете, накапливая ненависть, но в фильме там она напоролась на уборщика-извращенца Колина. Он, зная, что девочку всё равно все презирают, судя по всему, изнасиловал её.

Как был чудовищем…

…так чудовищем и остался. Алесса превратила его в монстра буквально

В кино, однако, Кристабелла, в отличие от Далии, не собирается доводить дело до конца, не планирует добиваться рождения бога. Об этом в фильме вообще речи не идёт — судя по всему, культисты просто планировали «сжечь ведьму» и всё на этом. Узнав, что дочь Роуз — точная копия Алессы, Кристабелла называет девочку «следующим сосудом зла» и стремится помешать воссоединению двух её половин. То есть, в некотором роде, игра и фильм по смыслу противоположны друг другу.

Впрочем, намёки на божественное присутствие и ритуал в фильме всё-таки есть. Обратите внимание, что бог — женщина

В игре Далия использовала Гарри Мейсона, чтобы подобраться к Алессе и добиться рождения бога. В кино Алесса использует Роуз, чтобы пробраться в церковь, где укрылись культисты, и убить их всех до одного.

Культ просидел взаперти много лет, каждый день сталкиваясь с порождениями Алессы

В конце, после кровавой расправы над культом, Роуз с дочерью покидают Сайлент-Хилл, однако, тем не менее, остаются в реальности, созданной Алессой. Это отсылает нас к идее из игр, что на самом деле «другой Сайлент-Хилл» может случиться где угодно, вне зависимости от точки на карте.

Кино по своей структуре неотличимо от игры. Роуз переходит от локации к локации, бегая по городу, причём она понимает, куда надо идти, благодаря предметам, которые находит. Детские рисунки возле джипа отсылают её к школе Мидвич, чуть позже она находит брелок от ключей отеля во рту у Колина.

Немаловажное значение играет карта, как и в играх серии: Роуз запоминает маршруты автобусов города и таким образом находит школу. В конце, когда она спускается в больницу Брукхэвен, чтобы встретиться с Алессой, то сначала изучает карту, чтобы найти нужную палату. Карта — основа игр Silent Hill: герои находят её, как правило, прямо при входе в новую локацию, и без неё есть риск заблудиться.

Есть в фильме и полезные предметы, которые Роуз «складывает в инвентарь» и использует по ходу дела. В джипе она находит телефон, который здесь играет роль радио, — его шум оповещает о приближении монстров, а в школьной регистратуре в одном из ящиков Роуз вдруг обнаруживает фонарь — так обычно бывает только в играх. Есть и другие «квестовые» предметы — например нож, которому очень скоро находится применение в отеле.

Но самое удивительное то, что структура фильма, взятая напрямую из игр, отлично воспринимается и теми, кто в игры не играет. В кино чередуются спокойные «квестовые» и экшен-эпизоды, когда «наступает тьма» и одна реальность Сайлент-Хилла заменяется другой. Такая чёткая структура сохраняется до самой кульминации в церкви.

Также Роуз время от времени будто случайно натыкается на сюжетнообразующие предметы, вроде парты с отпечатками детских ладоней

Одна из особенностей фильма, на которую ругались фанаты игр серии — это монстры, населяющие Сайлент-Хилл. Некоторые образы взяли из Silent Hill 2, практически никак не связанной с первой частью.

Проблема в том, что Сайлент-Хилл воплощает подсознание попадающих в него людей. Во второй части монстры, которых встречал Джеймс Сандерленд, отсылали к потаённым страхам, желаниям и комплексу вины героя. А в первой все монстры связаны с детскими переживаниями Алессы Гиллеспи.

Существо, напоминающее Lying Figure из второй части

В кино тоже есть монстры, которые прямо отсылают к страхам Алессы. Во-первых, дети, которых встречает Роуз при первом посещении «тёмной» версии Сайлент-Хилла. Встреча происходит примерно в тех же декорациях, что и в игре, только там Гарри наткнулся на clawfinger — монстров с чавкающей vagina dentata на лицах. И те, и другие, очевидно, символизируют одноклассников Алессы, которые издевались над ней.

Clawfinger

Во-вторых, тараканы с человеческими лицами. Известно, что Алесса ненавидела насекомых — в игре эта ненависть приобретает самые странные образы.

Помимо монстров, рождённых ненавистью Алессы, в фильме есть и люди — культисты, которые выходят в мир, надевая особые защитные костюмы, напоминающие шахтёрские (явная связь с пожаром в шахтах). Они носят с собой канарейку в клетке, которая начинает метаться, если Сайлент-Хилл вот-вот поменяется на тёмную версию. Таким же способом шахтёры раньше определяли, есть ли в шахте опасный рудничный газ.

Церемониальная одежда культистов в игре

Униформа шахтёров культа в кино

Однако же всё портят lying figure и Пирамидоголовый. Если в первом случае образ можно притянуть за уши, то вот во втором это уже сложнее. Пирамидоголовый в Silent Hill 2 — воплощение той части Джеймса Сандерленда, которая понимает, что он заслуживает наказания.

С одной стороны, всё понятно — авторы фильма просто решили взять самого запоминающегося монстра из игр серии, чтобы впечатлить зрителя. Но с другой — у него есть определённая смысловая нагрузка и он чётко привязан к Джеймсу.

Дизайн Пирамидоголового немного переделали

Впрочем, истинная история образа не совсем ясна. Джеймс Сандерленд берёт его с картины, которую он увидел в Сайлент-Хилле — там был изображён палач из древней истории города. Таким образом, Пирамидоголовый — это не вполне придумка Джеймса, он заимствовал её из легенд Сайлент-Хилла.

Об этом говорит и Кристоф Ган: «Не стоит забывать, что Сайлент-Хилл и Красная Пирамида существовали и до „истории“ Джеймса». Так что уместность этого персонажа в фильме об Алессе можно обсуждать и правильной точки зрения не будет.

По образу Пирамидоголового создан и Валтиэль из Silent Hill 3, ангел-хранитель Хизер, который раз за разом воскрешает её Помимо заимствования из игр, в фильме есть и собственные находки. В основном символизм там построен вокруг слепой веры, материнской любви, огня, что «не очищает, а коптит дочерна» и двойственности человеческой натуры.

Параллельно с событиями в Сайлент-Хилле Алессы разворачивается небольшое расследование мужа Роуз. Вот один из любопытных кадров — сложенная вдвое фотография Алессы

Есть и единый мощный смыслообразующий образ — горящая шахта. Её сначала видит Шэрон (в кино девочку переименовали), до того, как приехать в Сайлент-Хилл, а затем неоднократно и Роуз. Алесса в конечном итоге поднимается как раз таки из полыхающей шахты.

Вентиляторы в играх обозначают круговой ход времени — реинкарнацию Алессы. В фильме этот образ тоже есть.

Шахта в начале фильма…

…и в конце. С помощью этого образа Алесса призывает часть своей души, заключённую в Шэрон.

Ещё один любопытный момент: каждый раз, когда меняется реальность Сайлент-Хилла, фильм уходит в чёрный экран — будто бы загрузочный, как у игры.

Переход между реальностями также сопровождает сирена (это было и в игре, но не так эффектно) и очень зрелищный визуальный эффект — окружение буквально разваливается и ржавеет на глазах.

В Сайлент-Хилле Роуз постоянно натыкается на символ культа — крест, расположенный на церкви, где от влияния Алессы укрылась Кристабелла и её подопечные.

Также героев преследуют цитаты из священных писаний, прямо намекающих, что произойдёт дальше.

«Разве не знаете, что мы будем судить ангелов?», «Разве не знаете, что святые будут судить мир?» — 1-е Коринфянам

В одной из сцен Роуз пробегает по вот таким «классикам», от Ада к Раю Символ культа отличается от того, что был в игре. Здесь это всё-таки крест, очевидная аллюзия на христианство

На руках офицера Гуччи, который вынес обожённую Алессу из полыхающего здания, остались ожоги будто стигматы Иисуса

Что символизирует колючая проволока в случае с Алессой я понятия не имею, но выглядит очень круто

Ключевая фраза фильма, фактически, его слоган: «В глаза ребёнка мать — бог». Сначала её произносит «демон», тёмная часть Алессы, как бы донося до Роуз мысли самой Алессы. Далия предала её, позволила провести ритуал, в то время как девочка просто доверяла своей матери.

Однако в конце фильма, верша правосудие над культом, Алесса не трогает свою мать. Как не трогают её и порождения Сайлент-Хилла — всё-таки она по-прежнему мать Алессы, пусть та и превратилась в чудовище.

Далия искупает свою вину и закрывает собой Шэрон, хоть это её дочь и лишь отчасти

Тема родителя и ребёнка — одна из ключевых в Silent Hill. А если смотреть шире, то тема любви: ей так или иначе посвящены все четыре части серии от студии Team Silent.

В игре Далия воспитывает Алессу в ужасающих условиях, заставляет молиться своему богу, бьёт и, в целом, не растит её, а выращивает. В конце концов она сжигает собственную дочь. Гарри же рискует жизнью ради Шэрил и отправляется за ней в ад.

Но в фильме, благодаря сюжетным изменениям, эта тема раскрывается полнее. Далия — не социопат, мечтающий устроить конец света, она просто мать, которая бросила своё дитя. А Роуз, в свою очередь, ради Шэрон готова на всё, даже убить. Именно поэтому она соглашается на предложение Алессы и приводит её в церковь к культистам, зная, что все они умрут.

Одежда Роуз постепенно меняет цвет. Настолько постепенно, что зритель это если и замечает, то только подсознательно

Роуз со временем превращается из любящей матери во мстительную фурию. И когда всё заканчивается, она говорит Далии сакральное: «Мать — бог в глазах ребёнка».

На культ фанаты тоже жалуются. Мол, в игре от культа была одна Далия, а здесь — толпа. Культ нарочито театрален, актёры переигрывают, истошно вопят «Сжечь ведьму!», карикатурно хохочут. Кристабелла — в каком-то роде их мать, и они целиком полагаются на её мнение.

У культистов серые одежды кроме Кристабеллы. Отличный визуальный приём

Но ближе к концу становится понятно, почему Кристоф Ган с командой решили ввести в историю толпу народа. Они нужны, чтобы показать гонения на ведьм, ведомость серой массы, а затем — чтобы их всех максимально кроваво убить, в полной мере предоставив сатисфакцию как Алессе, так и зрителю.

Множество лет они сжигали людей, дабы очистить мир от скверны, но в конце концов скверна очищает мир от них самих.

Для культистов Апокалипсис наступил несколько десятилетий назад, но они не знали, что сами же и создали его Авторы игр любили выбирать странные ракурсы камеры, чтобы подчеркнуть состояние персонажей. Очень часто перспектива смещалась, а персонаж оказывался где-то в углу, что символизировало растерянность героев и сбивало с толку игрока.

Теми же приёмами пользуются и авторы фильма. Возможно это просто дань «беспокойной» камере первой части игры, но совпадение получается идеальное. В особенно тревожные моменты камера наклоняется и фокусируется на окружении, отодвигая героев на второй план.

Однако при этом в каждом кадре чётко выдержана композиция, а некоторые сняты по золотому сечению.

Смещённый центр композиции и наклон — любимые приёмы оператора в случае с городскими съёмками

Несколько раз в фильме появляются манекены. Бездушные куклы, напоминающие людей. Метафора очевидна

Интересный момент: если герои светят фонарём в камеру, то включается ультразвук. Его слышат не все люди, но те, кто слышат (например, я) — «слепнут».

Кроме того, в фильме не очень много компьютерной графики. Так, например, все монстры (кроме тараканов) — это люди в костюмах. Пирамидоголового и Колина сыграл хореограф Роберто Компанелла, он же обучал остальных актёров.

В фильме никогда не показывают Пирамидоголового сзади. Это потому что в юбке актёру было жарко и он ходил с голым задом

Декорации на съёмках трансформировались прямо на ходу: одна стена отъезжала, её заменяла другая — авторы пытались сделать Сайлент-Хилл максимально реалистичным.

Подробнее о съёмках можно посмотреть в фильме Path of Darkness: Making «Silent Hill». В кино было вложено огромное количество сил.

И да, в фильме Silent Hill нет ни одного скримера.

Конечно фильм Кристофа Ганса во многом далёк от игры, но правда в том, что такую игру как Silent Hill невозможно экранизировать так, чтобы соблюсти все каноны и нюансы. Изменения были неизбежны, но авторы органично вплели их в общую историю и создали цельное произведение.

Главное, что в кино сохранены ключевые идеи первоисточника, и оно отлично снято — с расчётом на всех. Не зря ведь сейчас по всему миру работают квест-румы по мотивам фильма, а Акира Ямаока собирает полные залы на концертах. Фильм стал культовым, как и сама игра. И в этом-то они точно похожи.

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