Сталкер №2. Он водит людей в «зону», где творил сам Тарковский

Ученик Андрея Тарковского , режиссер Арво Ихо представился как «киношник из Эстонии». За его плечами не один фильм и масса наград. В рамках конкурса «Океан Солярис — острова памяти» он побывал в нашем городе.

«Идиотская мечта»

«Лучше я буду хорошим оператором, чем посредственным режиссёром», — говорил о себе Арво в начале карьеры. А потом понял, что душа просит творчества. И этим порывам надо как-то давать выйти.

«Сначала я учился во ВГИКе, был оператором. Отснял 11 полнометражных и около 30 документальных фильмов. Во время производственной практики я попал на «Мосфильм». Там я видел, как работают многие хорошие режиссёры, — начинает свой рассказ Арво. — В то время в одном из павильонов Тарковский снимал своё «Зеркало».

Там молодой человек тихо влюбился в Маргариту Терехову, исполнявшую главную роль в картине Андрея Арсеньевича. И у студента появилась «идиотская мечта»: когда-нибудь позвать эту актрису и прекрасную женщину к себе в фильм.

«Прошло13 лет, и я действительно пригласил Маргариту сниматься. В фильм «Сестра милосердия», или «Только для сумасшедших». И я могу с удовольствием сказать, что мою картину Терехова считает лучшей после «Зеркала», — признаётся Арво.

«Все идет от истории»

В Рязани гость из Эстонии представил свою первую режиссёрскую работу — фильм «Игры для детей школьного возраста». Эта картина — о жизни в интернате.

«Я сам прожил три года в интернате. Семья была большая, отец работал кузнецом, а мама много болела. Поэтому я и мой брат с сестрой познали интернатскую жизнь изнутри, — рассказывает Арво Ихо. — В нашем фильме — жизнь детей, у которых чуть-чуть покорёженные судьбы.

Как ни странно, «Улыбайся, детка» (эстонский вариант названия) до сих пор остаётся актуальной.

На советские экраны фильм вышел в 1985 году. Его посмотрели 11 миллионов человек. А потом съёмочную команду завалили письмами со всех уголков страны. Больше всего писала молодёжь.

Первоначальный сценарий сразу же запретили. Но авторы не хотели отступать от своих задумок. В глушь Эстонии, где находился интернат, проверяющие не ездили. Да и так называемую систему «Голубой заяц» применили успешно: специально вставили самые «опасные» эпизоды, с легкостью их вырезали по велению цензоров, а целостность картины тем самым сохранили.

«Когда повезли в Госкино ленту второй раз, там уже произошли значительные перемены. Пришёл Армен Медведев со своей командой. И наши «Игры для детей школьного возраста» назвали первым фильмом перестройки», — вспоминает Арво.

Все роли в фильме исполняют простые школьники, которых авторы искали в эстонских дворах и самом интернате. Например, Керту — 8-летнюю девчушку — киношники нашли играющей в луже. Девочка объяснила, что так она коротает время, ведь ей нужно забрать братика из яслей. Она покорила всех своей непосредственностью.

«Молодым людям всегда трудно найти своё место в жизни. Тем, кто из неблагополучной семьи, — особенно. Поэтому проблемы, затронутые в ленте, актуальны, — поясняет режиссёр. — Я всегда считал, что всё в творчестве идёт от истории. Поэтому кино близко к документальному. И детей на съёмках мы всегда внимательно слушали. Во время репетиций просили их переделывать тексты под себя, чтобы все фразы звучали так же, как на улице.

Шпион на съемках

«Без опыта, который я получил на съёмках «Сталкера», я бы, может, побоялся становиться режиссёром. Я смотрел, как работает Тарковский и другие мастера. И чувствовал духовную неудовлетворённость», — признаётся Арво Ихо.

Андрей Тарковский разрешил Арво побыть практикантом на съёмках, поэтому все трудности процесса удалось прочувствовать изнутри.

Большая часть разговоров, кстати, шла не о технических, а о духовных проблемах, о целях, которые должно ставить перед собой настоящее кино.

Фотографировать на площадке запрещали: за этим строго следил Геннадий Мурашкин. Но «шпионские» снимки Арво Ихо сделал, показал Тарковскому. Андрею Арсеньевичу они понравились, и он разрешил ходить с фотоаппаратом, когда «контролёра» не было на месте.

На 30 лет кадры затерялись. А потом, в 2015 году, случайно нашлись негативы. Первая выставка прошла в Московском доме кино на юбилее Тарковского. А теперь эти фотографии оказались и в Рязани. Экспозиция открылась в зале на Грибоедова.

«А начиная где-то с 95-го года стали появляться люди, которые просили отвести меня в «зону». Она расположена в 25 километрах от Таллинна. Там две электростанции. Сейчас улица Сталкера превратилась в фешенебельный район, но туда продолжают идти туристы, — рассказывает Арво. — Некоторые люди верят, что это место имеет особую силу».

Режиссёра прозвали Сталкером №2. К нему обращаются люди из разных уголков мира. И все ищут в «зоне» что-то своё: вдохновение, успокоение, чудо.

Образование для киношников

Сейчас своим главным делом Арво считает преподавание в собственной киношколе. Её полное название — Балтийская киномедиашкола при Таллиннском университете. Существует она с 1992 года.

«Сначала государство отказывалось поддерживать нас финансово. Мне пришлось «раскручивать» школу, пока через два года я не получил деньги от одного миллионера. Я купил камеры и плёнку. У меня было восемь студентов из Эстонии, которые учились бесплатно. И несколько человек из других стран, — вспоминает режиссёр. — Но мне удалось доказать, что киношникам нужно хорошее образование. Слава богу, сейчас школа считается одной из лучших в Северной Европе. Сегодня там учатся порядка 420 человек из 36 стран мира. Из России тоже есть студенты, причём не только из Питера и Москвы, но и из провинции. Обучение на международном отделении — полностью на английском языке».

«Было бы замечательно, если бы и из рязанской стороны к нам приехали молодые люди. Думаю, у вас тоже немало талантов», — заключает Арво.

«Острова памяти»

««Океан Солярис» имеет два формата — конкурс и творческие встречи. Мы бы хотели из талантливой молодёжи выявить потенциальных писателей, композиторов, художников и режиссёров, — рассказывает автор проекта Ирина Нечаева . — И стараемся привлечь интерес к культурному наследию великих людей, которые хотя бы как-то связаны с Рязанью».

«Океан Солярис», по задумке его организаторов, — это метафора будущего, в котором творят «гуманисты». Этот образ связан и с Андреем Тарковским: режиссёр в течение 11 лет жил и работал в посёлке Мясной Путятинского района. Это место он даже сравнивал с раем, считал духовной обителью.

«Тему кинематографа можно и нужно развивать в любом городе. И в столице, и в провинции. Главное — найти людей, которым это интересно, — обращает внимание Ирина Нечаева. — Если не заниматься съёмочным процессом, то нужно хотя бы показывать хорошее кино — классику, которая вечна. И обязательно говорить о проблемах, поднятых в нём. В XIX веке во многих домах читали вслух и обсуждали какие-то произведения. Сейчас, в XXI веке, мы вместе смотрим».