«Этот фильм больше похож на „Джуманджи 2“»: Уве Болл пообещал подать в суд на создателей «Рэмпейдж»

Режиссёр обвинил авторов боевика с Дуэйном Джонсоном в «попытках нажиться на его бренде».

Уве Болл, постановщик таких фильмов, как «Один в темноте», «Фар Край» и «Бладрейн», обвинил студию Warner Bros. в нарушении авторских прав.

Он заявил, что «Рэмпейдж», экранизация одноимённой видеоигры, незаконно использует название его трилогии «Ярость», последняя часть которой вышла в 2017 году. Название фильмов совпадает в оригинале — Rampage.

Болл объявил о намерении подать в суд 23 марта, однако большинство СМИ обратили на это внимание лишь неделей позже.

Режиссёр утверждает, что из-за боевика с Дуэйном Джонсоном его фильмы, «которые приобрели культовый статус на DVD и в онлайн-кинотеатрах», потеряют прибыль, а зрители запутаются.

В своём заявлении Болл связал действия крупных кинокомпаний с попыткой «промыть американцам мозги».

Мы живём в мире, где независимое кино мертво, и вся прибыль идёт лишь корпорациям. Они используют уже сформировавшиеся бренды и идеи вроде моей серии «Ярость», чтобы заработать ещё больше. Это нечестно, но неудивительно.

«Рэмпейдж» обесценит мой бренд и уменьшит прибыль, которую я могу получить с «Ярости». И зрителей это введёт в заблуждение.

Я хочу, чтобы Warner Bros. сменили название, ведь новый фильм не имеет отношения к «Ярости», и больше похож на «Джуманджи 2». Это типичное «попкорновое» кино на один раз, которое студии используют, чтобы промывать американцам мозги.

Все эти фильмы, включая «Трансформеров» и «Мстителей», лишь приносят деньги военно-промышленному комплексу в США. Именно это позволяет дегенератам вроде Трампа идти в президенты. Они готовы сказать, что Земля — плоская, если это будет им выгодно.

режиссёр

«Рэмпейдж» и «Ярость» действительно не имеют ничего общего. Трилогия фильмов Уве Болла посвящена человеку, возмущённому политической и социальной обстановкой в мире и для того, чтобы изменить что-то, прибегает к терроризму.

Фильмы этой серии — одни из самых высоко оценённых в карьере режиссёра, многократного лауреата «Золотой Малины».

Боевик с Дуэйном Джонсоном в главной роли рассказывает о нападении гигантских животных, мутировавших после генетического эксперимента.

Пользователи Твиттера обратили внимание Болла на то, что «Рэмпейдж» основан на одноимённой франшизе видеоигр, первая из которых вышла в 1985 году.

Однако режиссёр пожаловался на то, что постеры двух фильмов похожи.

Сходство в написании действительно есть, но на постерах явно использованы два разных шрифта.

Болл не впервые обвиняет кого-то в плагиате. В феврале он заявил, что авторы драмы «Призрачная нить» украли у него идею для постера, который напоминал плакат экранизации игры Bloodrayne.

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