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Юлия Пересильд снялась топлес для 80-летнего преподавателя
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Юлия Пересильд снялась топлес для 80-летнего преподавателя 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
29 марта исполнилось 80 лет Олегу Львовичу Кудряшову, знаменитому режиссеру, театральному педагогу и преподавателю ГИТИС. В числе многочисленных учеников мэтра — актриса Юлия Пересильд. В честь дня рождения преподавателя звезда фильма «Холодное танго» вместе с однокурсницами приняла участие в откровенной фотосессии: «Собрались девочками… мы все жили вместе в общаге, дружили, мы ученицы одного Мастера, Мастер нас обожал … мы девочками вместе пели в метро, чтобы заработать на бутылку Арбатского, кусочек сыра и хлеб❤️❤️❤️ Мастер! Спасибо. За умение быть Женщинами на сцене… и за твою любовь».
Подписчики актрисы восхитились мастерством Ксении Засецкой, автора снимков, которая также поделилась кадрами в социальной сети. Однако, некоторым пользователям Сети показалось неуместным сниматься топлес для 80-летнего преподавателя.
Напомним, не так давно Юлия Пересильд раскрыла имя отца своих дочерей — им является именитый режиссер Алексей Учитель. В беседе с журналистами «ОК!» актриса отметила, что никогда не делала тайну из личной жизни: «Я никогда в жизни никого не скрывала, я просто не разговариваю про личную жизнь».
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