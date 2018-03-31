Юлия Пересильд снялась топлес для 80-летнего преподавателя

29 марта исполнилось 80 лет Олегу Львовичу Кудряшову , знаменитому режиссеру, театральному педагогу и преподавателю ГИТИС. В числе многочисленных учеников мэтра — актриса Юлия Пересильд . В честь дня рождения преподавателя звезда фильма «Холодное танго» вместе с однокурсницами приняла участие в откровенной фотосессии: «Собрались девочками… мы все жили вместе в общаге, дружили, мы ученицы одного Мастера, Мастер нас обожал … мы девочками вместе пели в метро, чтобы заработать на бутылку Арбатского, кусочек сыра и хлеб❤️❤️❤️ Мастер! Спасибо. За умение быть Женщинами на сцене… и за твою любовь».

Подписчики актрисы восхитились мастерством Ксении Засецкой, автора снимков, которая также поделилась кадрами в социальной сети. Однако, некоторым пользователям Сети показалось неуместным сниматься топлес для 80-летнего преподавателя.