Героев известных зарубежных фильмов перенесли в российские реалии

Хорошо быть художником: не понравится этот мир — нарисуют новый. Примерно так рассуждают иллюстраторы популярного российского арт-проекта 2D Among Us. Недавно эти ребята создали серию интересных работ, в которых переместили героев известных зарубежных кинокартин и мультфильмов в суровые российские реалии. Сделали они это с присущим им мастерством и чувством юмора. А некоторые персонажи вписались в новую обстановку удивительно гармонично.

«Интерстеллар» «Вечное сияние чистого разума» «Один дома» « Гарри Поттер » «Форрест Гамп» «Клиника» «Гравити Фолз» «Настоящий детектив» «Гарри Поттер» «Игра престолов» «Дорога» «Логан» «Отряд самоубийц» «Время приключений» «Во все тяжкие» «Друзья» «Сайлент Хилл» «Выживший» «Теория большого взрыва» «Блудливая Калифорния» «Омерзительная восьмёрка» «Ходячие мертвецы» «Рик и Морти» «1+1» «Бесстыдство» «Звёздные войны» «Гарри Поттер»

Другой русский художник недавно перерисовал героинь российских мультфильмов, превратив их в роковых соблазнительниц. Посмотрите, как у него это получилось.