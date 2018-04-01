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Эстонский режиссер снимет в Екатеринбурге документальный фильм о царской семье
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Эстонский режиссер снимет в Екатеринбурге документальный фильм о царской семье 

Ревизор.ru 39 минут назад
Фото: Ревизор.ru
Планируется, что в фильме будут показаны мероприятия, связанные с подготовкой к празднованию 100-летия подвига Царской семьи. Работа над фильмом началась еще в 2016 году.
" Это дает возможность рассказать историю очень широкому зрителю. Мне кажется, тема убийства Царской семьи и тема того, что Русская Православная Церковь причислила эту семью к лику святых — это очень важная тема, мимо которой нельзя пройти, если ты хочешь снимать про Россию и именно в Екатеринбурге", — цитирует Комсомолькая правда режиссера Марианну Каат.
В следующий визит в Екатеринбург съемочная группа зафиксирует Малый крестный ход, который пройдет 30 апреля.
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