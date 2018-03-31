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Режиссер из Эстонии снимает в Екатеринбурге фильм о Царской семье
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Режиссер из Эстонии снимает в Екатеринбурге фильм о Царской семье 

Уральский меридиан 29 минут назад
Фото: Уральский меридиан
Эстонский режиссер Марианна Каат снимает полнометражный фильм о возрождении веры в России и почитании святой Царской семьи.
Как рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии, над картиной Марианна Каат работает уже с лета 2016 года.
В объектив видеокамеры уже попали Храм-на-Крови, урочище Ганина Яма и Духовно-просветительский центр «Царский». Один из эпизодов фильма планирует включить в себя памятные мероприятия, связанные с подготовкой к празднованию столетия подвига святой Царской семьи. Режиссер уверена, что тема Царской семьи — вечная и важная.
— Я думала, что это факт истории, это давно забытые дни, настолько разное отношение к самому этому факту убийства. Но здесь я поняла, что это очень животрепещущая тема, Более того, боюсь брать на себя, конечно, эту смелость, но мне кажется, что эта тема, в которой россияне должны окончательно определить свое отношение к этой истории — без этого невозможно дальше двигаться в развитии страны, — рассказала режиссер Марианна Каат.
Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии.
Также Марианна планирует приехать в конце апреля, чтобы снять Малый крестный ход.
30 апреля состоится маршрут малого крестного хода по местам увековечения прибытия в Екатеринбург Царской семьи: железнодорожная станция Шарташ — улица Куйбышева — улица Восточная, храм иконы Божией Матери «Порт-Артурская» — улица Челюскинцев — железнодорожный вокзал, храм иконы Божией Матери «Державная» — улица Свердлова — улица Карла Либкнехта — Храм-Памятник на Крови.
Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии
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