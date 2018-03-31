Стареющая Шэрон Стоун огорчила поклонников провокационной фотосессией

Знаменитая голливудская актриса Шэрон Стоун украсит обложку журнала ODDA Magazine, появившись в провокационном образе, который вряд ли делает ей комплимент — пользователи сети замечают, как неуместно стареющая актриса смотрится на кадрах своей новой фотосессии.

В далеком 1992 году Шэрон Стоун завоевала мировую популярность благодаря своей роли в фильме «Основной инстинкт», а сцена допроса с ее участием до сих пор считается одной из самых сексуальных в истории кинематографа. Однако с тех пор прошло 26 лет, и в этом месяце актрисе исполнилось 60. Несмотря на солидный возраст, Стоун и поныне не стесняется демонстрировать фигуру в провокационных нарядах, но теперь это вызывает не восторг, а недоумение.

В фотосессии для журнала ODDA постаревшая Стоун снимается в необычных нарядах и сомнительных ракурсах, которые, возможно, могли интересно смотреться, будь модель юной, однако в случае с Шэрон только подчеркивают недостатки. В сети раскритиковали как работу фотографа, так и внешность Стоун: «Ужасные фото, она выглядит лучше» «Ой как она постарела» «Как-то резко постарела.. долго была огонь-огонь и тут бац, в одночасье прям» «Когда смотрю такие фото, понимаю… Я крутой фотограф» «Эта самая неудачная ее фотосессия! Уже можно было успокоится. Её давно признали самой, самой. И годы уже не те» «Похоже на любительскую съёмку, только подчеркнули ее старость» По иронии, в сети отметили, что на этой фотосессии Стоун неожиданно приобрела сходство с Майклом Дугласом , ее партнером по «Основному инстинкту». Впрочем, фанаты Шэрон, следящие за ее жизнью, отмечают, что обычно актриса выглядит намного лучше.

Фотосессия Шэрон Стоун появится в 14 выпуске журнала, а также украсит одну из обложек. В целом же журнал выходит в 6 вариантах, и помимо Стоун на обложке можно увидеть также Ким Кардашьян , Валентину Сампайо, Дакоту Лохан, младшуя сестру Линдси Лохан , и других.

К слову, совсем недавно мы уже вспоминали о том, как снималась сцена, подарившая известность Шэрон Стоун. В статье о главной сцене фильма «Основной инстинкт» мы рассказали о некоторых интересных фактах, сопровождавших съемки.