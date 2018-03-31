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Стареющая Шэрон Стоун огорчила поклонников провокационной фотосессией
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Стареющая Шэрон Стоун огорчила поклонников провокационной фотосессией 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Знаменитая голливудская актриса Шэрон Стоун украсит обложку журнала ODDA Magazine, появившись в провокационном образе, который вряд ли делает ей комплимент — пользователи сети замечают, как неуместно стареющая актриса смотрится на кадрах своей новой фотосессии.
В далеком 1992 году Шэрон Стоун завоевала мировую популярность благодаря своей роли в фильме «Основной инстинкт», а сцена допроса с ее участием до сих пор считается одной из самых сексуальных в истории кинематографа. Однако с тех пор прошло 26 лет, и в этом месяце актрисе исполнилось 60. Несмотря на солидный возраст, Стоун и поныне не стесняется демонстрировать фигуру в провокационных нарядах, но теперь это вызывает не восторг, а недоумение.
В фотосессии для журнала ODDA постаревшая Стоун снимается в необычных нарядах и сомнительных ракурсах, которые, возможно, могли интересно смотреться, будь модель юной, однако в случае с Шэрон только подчеркивают недостатки. В сети раскритиковали как работу фотографа, так и внешность Стоун: «Ужасные фото, она выглядит лучше» «Ой как она постарела» «Как-то резко постарела.. долго была огонь-огонь и тут бац, в одночасье прям» «Когда смотрю такие фото, понимаю… Я крутой фотограф» «Эта самая неудачная ее фотосессия! Уже можно было успокоится. Её давно признали самой, самой. И годы уже не те» «Похоже на любительскую съёмку, только подчеркнули ее старость» По иронии, в сети отметили, что на этой фотосессии Стоун неожиданно приобрела сходство с Майклом Дугласом, ее партнером по «Основному инстинкту». Впрочем, фанаты Шэрон, следящие за ее жизнью, отмечают, что обычно актриса выглядит намного лучше.
Фотосессия Шэрон Стоун появится в 14 выпуске журнала, а также украсит одну из обложек. В целом же журнал выходит в 6 вариантах, и помимо Стоун на обложке можно увидеть также Ким Кардашьян, Валентину Сампайо, Дакоту Лохан, младшуя сестру Линдси Лохан, и других.
К слову, совсем недавно мы уже вспоминали о том, как снималась сцена, подарившая известность Шэрон Стоун. В статье о главной сцене фильма «Основной инстинкт» мы рассказали о некоторых интересных фактах, сопровождавших съемки.
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