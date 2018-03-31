«Ей правда 75?»: бразильская актриса Сузана Виейра потрясает внешним видом

Всем поклонникам бразильских сериалов и вообще солнечной Бразилии наверняка хорошо известна звезда сериалов Сузана Виейра. Мыльные оперы с ее участием каких-то полтора десятка лет назад с упоением смотрела вся наша страна. Для тех, кто не в курсе, актриса до сих пор снимается, а уж выглядит для своего далеко не юного возраста просто превосходно.

Актриса Сузана Виейра знакома российскому зрителю по таким сериалам, как «Секрет тропиканки», «Новая жертва», «Во имя любви», «Воздушные замки», «Женщины в любви», «Хозяйка судьбы», «Жестокий ангел». Все они в начале 2000-х годов демонстрировались на телевидении на радость поклонникам мыльных опер. Очаровательная Сузана запомнилась зрителю своей неповторимой улыбкой, а также тем, как легко у нее получается перевоплотиться из аристократки в хозяйку простой забегаловки.

Те, кто закончил просмотры бразильских теленовелл с последним показанным на нашем экране, с удивлением узнают, что любимая ранее актриса не просто жива и здравствует, но еще и отменно выглядит, снимается в сериалах да еще и отплясывает на Самбадроме во время традиционного карнавала в Рио-де-Жанейро! Бразильцы обожают Сузану, на ее страницу в Инстаграме подписано более 2,5 миллиона человек, а новеллы с ее участием все так же входят в число самых рейтинговых.

Не так давно Сузана остригла волосы — теперь она носит стильное каре — ради новой роли. Результатом работы парикмахера, стилиста и фотографа актриса похвасталась в своем микроблоге, собрав массу восторженных отзывов. Кажется, эта женщина остановила время или заключила с ним какое-то волшебное пари. Да, невооруженным взглядом видно, что снимки отретушированы, однако на них без труда можно узнать актрису, к тому же, в ее Инстаграме масса снимков в других ракурсах и даже без макияжа, а там уж точно ясно, что 75 лет актрисе ну никак не дашь.

«Ей правда 75?! Не верю, как можно так выглядеть!» «Она очень привлекательна и сексуальна. Женщина-мечта» «Какая красавица. И, кстати, в теле, что доказывает, что необязательно быть вешалкой, чтобы быть красивой» «Неповторимая улыбка. А глаза — утонешь» «Фирменный макияж, цвет волосы и украшения. Несет стиль годы. Молодец. Не верю, что ей 75!» Что еще можно добавить к этим словам? Только восторг работающего со звездой фотографа Виниция Мочизуки, который написал, как обожает эту женщину после дня с ней работы. Он буквально признается в любви артистке и не знает, как еще выразить свой восторг.

Сузана Виейра (имя от рождения Сония Мария Виейра Гонсалвиш) родилась 23 августа 1942 года в бразильском городе Сан-Паулу в семье дипломатов. Сузана жила в Аргентине, Великобритании и получила прекрасное образование, в том числе знание этикета и владение несколькими иностранными языками. С детства Сузана занималась танцами и мечтала связать с ними свою жизнь. Будущая актриса даже поступила в балетное училище, которое закончила в 1963 году.

В составе танцевального ансамбля будущая звезда принимала участие в съемках на телестудии, где ее заметил режиссер, предложив дальнейшее сотрудничество. Так началась карьера Сузаны в индустрии теленовелл. Уже в 1970 году актрису пригласил крупнейший бразильский телеканал «Globo», благодаря которому к Сузане пришла настоящая слава и любовь зрителей. На счету у актрисы более 50 новелл, она участвует в театральных постановках и преподает в школе актерского мастерства. Не забросила артистка и балет.

В личной жизни у Сузаны не все складывается так гладко, как в работе. Актриса несколько раз была замужем, от первого брака у нее есть сын. У нее было несколько романов с мужчинами на 20 и более лет младше, однако заканчивались они неудачно. Как сейчас обстоят дела на любовном фронте у актрисы, неясно, видимо, всю свою нежность она тратит на своих питомцев, ведь у актрисы несколько маленьких собачек. Кстати, если вы хотите насладиться игрой Сузаны в современных новеллах, обязательно посмотрите сериалы «Любовь к жизни», в которой она бесподобно исполнила роль жены главного героя, богачки Пилар, и теленовеллу «Правила игры», где перед нами совсем другая Сузана — хозяйка фавелы, без стеснения выясняющая отношения с ее обитателями, при необходимости, даже с кулаками.