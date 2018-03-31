Жанр: триллер, драма, приключения, военный, история
Год: 1963
Страна: США Режиссер: Джон Стёрджес
Сценарий: Джеймс Клавелл, У. Р. Барнетт, Пол Брикхилл
Оператор: Дэниел Л. Фэпп
Кто снимался в фильме «Большой побег»: Стив МакКуин, Джеймс Гарнер, Ричард Аттенборо, Джеймс Дональд, Чарльз Бронсон, Дональд Плезенс, Джеймс Коберн, Ханнес Мессемер, Дэвид МакКаллум, Гордон Джексон Сюжет фильма «Большой побег» Американские, британские и канадские военнопленные осуществляют массовый побег из немецкого концлагеря во время Второй мировой войны. Немцы сделали все, чтобы сломить дух узников, но те не оставляли попыток сбежать. В подготовке грандиозного побега было задействовано большинство пленных. Одни отвечали за разработку планов туннелей, другие обеспечивали копателей инструментами. Были те, кто ценой собственной жизни предпринимали отвлекающие маневры, чтобы пустить ищеек по ложному следу. Военнопленные мастерски обводили охрану вокруг пальца, рассыпали землю из туннелей прямо у них под носом во время прогулки, пели хором, чтобы заглушить звуки подземных работ, устраивали контр-слежку, чтобы не попасться на изготовлении поддельных документов и гражданской одежды… Интересные факты о фильме «Большой побег»:
Съемочную группу консультировал участник тех событий Уолли Флуди. Фильм снимался в Европе. Под Мюнхеном для этого отстроили точную копию лагеря. Для съемки перестрелки в лесу съёмочная группа запрашивала разрешение немецкого правительства на стрельбу в национальном лесопарке, который примыкал к студии Bavaria Film, где проходили все павильонные съемки. По окончании работы создатели фильма высадили 2000 маленьких сосенок, в качестве компенсации за поврежденные в ходе съемок деревья. В фильме говорится о 250 заключенных, ведущих подготовку к побегу. На самом деле их было 600. Работы по его подготовке шли более года. Реальный побег был совершён ночью 24 марта 1944 года.