«Большой побег»

Жанр: триллер, драма, приключения, военный, история

Год: 1963

Оператор: Дэниел Л. Фэпп

Съемочную группу консультировал участник тех событий Уолли Флуди. Фильм снимался в Европе. Под Мюнхеном для этого отстроили точную копию лагеря. Для съемки перестрелки в лесу съёмочная группа запрашивала разрешение немецкого правительства на стрельбу в национальном лесопарке, который примыкал к студии Bavaria Film, где проходили все павильонные съемки. По окончании работы создатели фильма высадили 2000 маленьких сосенок, в качестве компенсации за поврежденные в ходе съемок деревья. В фильме говорится о 250 заключенных, ведущих подготовку к побегу. На самом деле их было 600. Работы по его подготовке шли более года. Реальный побег был совершён ночью 24 марта 1944 года.