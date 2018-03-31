Не старый, а самый давний в труппе: Александру Збруеву — 80

31 марта юбилей отмечает Александр Збруев . Замечательному актеру с его каким-то вечно молодым лицом сегодня уже без малого 80 лет.

Он по-прежнему «шпана арбатская», он навсегда щукинец и больше полувека ленкомовец.

"Я не буду себя называть старым человеком, но самый давний человек на сегодняшний день в труппе. И вообще, когда я иду по улице, я вдруг понимаю, что вокруг меня идут люди, которые намного младше меня", — говорит народный артист РСФСР Александр Збруев.

Самоирония в огромной гамме интонаций. Первый фильм — еще в студенчестве — «Мой младший брат» по Аксенову. Подающих надежды трех молодых актеров директор поселил как техсостав — всех в один номер без удобств. Итог — забастовка, дескать, мы на первых ролях, у нас грим, как так можно?!

"Никуда мы не поедем! Мы остаемся здесь, будем мерзнуть до той поры, пока вы нам каждому не дадите отдельный номер с горячей водой! И нам дали ключи, у каждого был свой номер, горячая вода — началась другая жизнь", — вспоминает Збруев.

Другая жизнь — это театральные постановки Анатолия Эфроса , позже — Марка Захарова . И не менее одного фильма в год. Сотрудник ОБХСС на внедрении — в детективе «Два билета на дневной сеанс». Фильм удался. Режиссер этой картины позже снимет продолжение под названием «Круг».

Но сыщиков на экране всегда было много, а вот ученик рабочей молодежи Григорий Ганжа ближе к людям. И главное — один такой — единственный.

И кино будто шлифует один из бриллиантов «Ленкома», билеты в который достать все труднее. Кино, где Збруев и о любви, и о войне, и о размеренной советской жизни. С веселым прищуром, по-свойски — в гимне городскому одиночеству «Одинокая женщина желает познакомиться».

"Попутчик" вышел в 1986-м — кинорассказ о двух противоположностях на одном пути.

С уходом советской эпохи инженер Жилин становится инженером Тимошиным из загибающегося НИИ, героем драмы «Ты у меня одна».

На несколько лет у Збруева в кино было затишье. А потом — «Золотой орел» за лучшую роль в «кино про Алексеева». В родном «Ленкоме» — пять спектаклей. Пушкин, Гоголь, Чехов, Островский… И море любви. От зрителей. И от актеров дорогой сердцу труппы.