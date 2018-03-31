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Актер театра и кино Александр Збруев отмечает юбилей
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Актер театра и кино Александр Збруев отмечает юбилей 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Карельские вести
31 марта актеру театра Ленком Александру Збруеву исполнется 80 лет. День рождения знаменитый актер отметит в родном театре, в котором он служит более 50 лет.
31 марта Збруев в Ленкоме исполнит роль Бориса Годунова в спектакле Константина Богомолова.
У Марка Захарова за годы работы в театре Александр Збруев исполнил роли в спектаклях «Автоград — ХХI», «Иванов», «Ясновидящий», «Хория», «Оптимистическая трагедия», «Мудрец», «Варвар и еретик», «Шут Балакирев», «Всё оплачено», «Ва-банк», «Женитьба», «Вишнёвый сад».
Александра Збруева уже поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Лукашенко отметил высокое профессиональное мастерство, обаяние и жизнелюбие актера.
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