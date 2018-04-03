В Новосибирске открылась выставка двухметровых картин

«Бессонница» художницы Марины Ягоды — «состояние острого возбуждения от впечатлений, при котором невозможно спокойно уснуть».

Выставка Insomnia состоит из собирательных фантастических портретов, образы которых возникли у автора после общения с разными людьми. Граффити-работы Марины давно украшают Новосибирск, и в своих новых работах она использовала те же краски. На создание семи картин высотой примерно в два метра у художницы ушел примерно месяц. На своей странице в Instagram Ягода объявила конкурс: «Ваши истории, ваше видение моих картин и пространства, ваш личный опыт, который вы описываете в ваших отзывах, вдохновил меня на идею сделать подарок. Вам нужно дать самый оригинальный ответ на вопрос: „О чём эта картина?“. Мне очень интересно, какая картина больше всего понравилась именно вам! История, которая больше всего меня удивит, вдохновит и вызовет какие-то еще, может быть самые неожиданные, эмоции будет награждена картиной от меня — Марины Ягоды!». Конкурс продлится до 10 апреля, а сама выставка Insomnia — до 11 в творческом пространстве «АртЕль».