Что посмотреть с ребенком в кино в апреле

Леонардо: Миссия Мона Лиза

Прежде, чем поразить мир своими шедеврами и научными открытиями, Лео Да Винчи был обычным мальчиком, который посвятил себя изобретательству. Его верный друг Лоренцо во всем помогает товарищу и поддерживает во всех начинаниях, а вот прекрасная Джоконда насмехается над странными идеями Леонардо. Но скоро в жизни девушки происходит большое несчастье — ее дом сгорел, и она осталась ни с чем.

Однажды в их город приезжает рассказчик, который упоминает о потерянном сокровище. Это сокровище еще никому не удавалось найти и ребята решают, что им должно повезти, и отправляются в удивительное путешествие.

В кино с 19 апреля

Смешарики. Дежавю

Отличная новость для всех любителей сериала про очаровательных смешариков — в этом месяце в прокат выходит третий полнометражный фильм про любимых героев.

Главный герой этой части о приключениях друзей Крош решает устроить Копатычу незабываемый день рождения. Для этого он обращается в агентство «Дежавю», которое обещает своим клиентам удивительные путешествия во времени.

Но из-за того, что условия договора не были соблюдены, всех смешариков раскидывает во времени.

Теперь Крошу предстоит собрать всех друзей по разным эпохам в компании своего второго «Я» — повзрослевшего и ворчливого Шорка, появившегося из-за временного парадокса.

В кино с 26 апреля

Белль и Себастьян

Эта трогательная история о большой дружбе мальчика и собаки разворачивается в небольшой горной деревушке во Франции перед приходом немцев в годы Второй Мировой войны. Жители деревни видят в большой пиренейской горной собаке Белль только угрозу и врага, на которого открывают охоту. Только маленький мальчик сирота Себастьян не видит в животном врага, а наоборот хочет защитить животное от действий людей.

Себастьян и Белль становятся неразлучными друзьями, но эта игра в прятки становится только началом большого приключения, которое им придется пережить вдвоем. Их подстерегает большая опасность и сложные испытания.

В кино с 5 апреля

Я сражаюсь с великанами

Главная героиня фильма — юная Барбара Торсон — обладает особенным даром. Ее уникальность — в возможности видеть мир великанов, который угрожает людям. Барбаре никто не верит, что великаны на самом деле существуют, все считают, что девочка просто фантазирует. Однако она единственная, кто может побороть великанов и спасти человечество от исчезновения.

Барбара объявляет великанам войну и готовится к главному сражению в своей жизни.

Эта приключенческая картина может понравится любителям фантастки и поклонникам серии фильмов о Гарри Поттере , продюсеры которых также работали над фильмом «Я сражаюсь с великанами».

Фильм предназначен для зрителей старше 12 лет.

В кино с 29 марта

Невероятная история о гигантской груше

Сюжет этой невероятная истории начинается в прекрасном Солнечном городе на берегу моря, где живут Слон Себастьян и его лучший друг Кот Митчо. Однажды друзья находят в море бутылку с посланием от пропавшего бургомистра, который просит спасти его с Таинственного острова. В бутылке друзья также нашли семечко груши, которое они решили посадить в землю. Ночью из него вырастает гигантская груша, которую друзья используют ее в качестве корабля.

Себастьян, Митчо и профессор Глюкоза отправляются в невероятное путешествие. Их ждут большие испытания, однако ничто не может остановить друзей, они собираются найти Таинственный остров и вернуть бургомистра домой.

В кино с 5 апреля

Славные пташки

В мультфильме рассказывается о приключениях маленького птенца Рыжика и куропатки-отшельника Гайрона. Рыжик не смог улететь на юг, но обрел друга. Рыжик уговаривает чудаковатого и вечно брюзжащего Гайрона показать ему дорогу в Райскую долину — это такое тайное место в горах, где птицы могут переждать суровую зиму, однако путь туда очень опасный.

Со временем неунывающему Рыжику удается растопить сердце старого отшельника и уговорить его на эту авантюру.

Вместе эта парочка становится не просто друзьями, а настоящей семьей друг для друга, которой по силам свернуть даже горы.

В кино с 12 апреля