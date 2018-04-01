«Елками» уже объелись

Фонд кино опубликовал рейтинг картин, которые будут претендовать на финансовую поддержку государства. Расстановка приоритетов, мягко говоря, озадачивает.

Вообще Фонд кино — штука занятная. По сути, он помогает кинематографистам деньгами налогоплательщиков. То есть нашими с вами. Сами же налогоплательщики и по совместительству — зрители, в выборе фильмов, которым нужно помочь, никак не участвуют. Разве что могут посмотреть трансляцию защиты проектов и мысленно поддержать своих фаворитов. А вот помогать или нет, решает Попечительский совет фонда.

По идее Фонд кино предоставляет деньги только потенциальным кассовым хитам. Но бывают серьезные промашки. Однажды 35 миллионов рублей на безвозвратной основе отправились авторам скандально известного фильма «Взломать блогеров». Картина кассы не сделала и собрала в кинотеатрах только 8 миллионов, а зрители поставили картине один балл из десяти.

И что настораживает по итогам свежего смотра. Во-первых, на седьмое место в рейтинге отправили очередные «Елки» — уже седьмые по счету. На презентации продюсер серии новогодних киноновелл Тимур Бекмамбетов ссылался на то, что зрители с удовольствием смотрят эти фильмы. Правда, оценки на популярных киносайтах говорят об обратном. Вселенная «Елок» практически не меняется с первой части, с каждым новым шагом становясь все менее удобоваримой. Но новогодние праздники и мощная реклама делают свое дело. Залы полные, сборы текут рекой. Посему странно, что «Елки», являясь коммерчески успешной франшизой (сборы только шестой части едва не перепрыгнули планку в миллиард рублей), просят помощи у государства.

Во-вторых, на третьем месте вторая часть социально-фантастического эпика от Федора Бондарчука «Притяжение». Синопсис картины пока известен только экспертам фонда, зрителям его решили не озвучивать, просто пообещав их удивить. Ну да, один раз уже «удивили». Отечественному зрителю пообещали невиданную компьютерную графику и лихо закрученную историю. И если с первым дела еще куда не шли, то вот со вторым не задалось с самого начала. Герои примитивны, их действия предсказуемы. А военные, которые охраняют на тот момент самый секретный объект в стране, делают это настолько плохо, что зрителю тяжело сдержать смех. Капля по капле, и с каждой минутой хронометража тают надежды на достойный фильм. Тем не менее, в случае с «Елками» и «Притяжением» блестяще сработал маркетинг. За счет ударной рекламной волны удалось заманить зрителя в кинотеатр и собрать отличную кассу.

Если я правильно уловил логику, то комиссия посчитала эти фильмы коммерчески менее привлекательными по сравнению с «Елками» и «Притяжением». Согласитесь, что те, кто делает продолжения «Елок» давно бы уже закрыли франшизу, если бы она не приносила колоссальную прибыль. Общие сборы шести предыдущих частей давно перевалили за три миллиарда рублей. Причем последний фильм отбился так, что вдвое превысил кассу «Время первых» — фильма о космонавте Алексее Леонове . То есть развлекательное кино, которое идет на «ура» в предновогодние праздники по рейтингам Фонда кино бьет рекорды.

Но нужны и «долгоиграющие» истории. Фильмы, которые станут мерилом качества современного отечественного кинематографа. Пожалуй, прямо сейчас под это определение подходит «Движение вверх». Здесь соотношение сборы-качество близко если не к идеальным, то убедительным показателям. На прошедшем смотре подобным образом о себе заявил фильм «Огонь» о подвиге спасателей, которые эвакуировали жителей целой деревни из адского пожара.

При выборе, кому помогать деньгами, а кого оставить с пустым карманом, нужно прислушаться к мнению людей. Тех самых налогоплательщиков, которые финансируют производство фильмов. Народное голосование не просто необходимо, оно обязательно. Фонд кино не должен быть закрытой кастой. Ведь фильмы, которые он спонсирует, будут существовать в том числе и на народные деньги. К примеру, дай мне выбор, я был лично не стал голосовать за «Елки». И думаю, что таких набралось бы немало.