Самые интересные мальчишки Костромы вступают в борьбу за титул «Мистер старшеклассник»

Ведь 1 апреля в Костроме состоится ПОЛУФИНАЛ проекта «МИСТЕР СТАРШЕКЛАССНИК». Самые активные и талантливые парни Костромы сойдутся на одной сцене, чтобы показать настоящее шоу и сразиться за звание «Мистер Старшеклассник— 2018». Совсем недавно отгремел яркий финал конкурса «Мисс Старшеклассница-2017». Но его организаторы не останавливаются. Теперь они откроют Костроме имена активных старшеклассников. Наш город может похвастаться талантливой молодежью.

Представляем вам участников конкурса «Мистер Старшеклассник 2018».

Участник №1 Георгий Фролов. 18 лет, КАТК, 2 курс Хобби: Занимаюсь тхэквондо около 8 лет, люблю гулять с друзьями и веду спортивный образ жизни. Любимая музыкальная группа: Imagine Dragons Любимый фильм: «По соображениям совести» Супергеройская способность, которую я бы хотел: телепорт. Для чего я на конкурсе: Для того, чтобы найти новых друзей, оценить свои возможности, перебороть страх перед публикой и зарядить людей позитивом, ведь мне очень нравится, когда люди радуются, всегда стараюсь дарить положительные эмоции. Инстаграмм: @jorka_hey основной, jorka_hey2

Участник №2 Павел Сергеенко. 14 лет, Сущёвская СОШ, 8 А Хобби: Занимаюсь танцами, увлекаюсь стрельбой из пневматической винтовки, лыжами, спортом и просто я — творческая личность. Любимая музыкальная группа: Слушаю всё, что нравится. Любимый фильм: «Губка Боб». Супергеройская способность, которую я бы хотел: Остановить время, чтобы была возможность исправлять ошибки, как свои, так и чужие. Для чего я на конкурсе: Для поднятия своей самооценки. Инстаграмм: @_pavel_sergeenko_official_

Участник №3 Данил Горшков. 16 лет, Костромской Кадетский Корпус, 10 класс Хобби: Я занимаюсь спортивным ориентированием, танцую, занимаюсь футболом и армейским рукопашным боем Любимая музыкальная группа: «Пошлая Молли» и Макс Корж Любимый фильм: «Оно» Супергеройская способность, которую я бы хотел: Быстро бегать как Флэш Для чего я на конкурсе: Я участвую в конкурсе, чтобы показать свои таланты, завести много новых друзей и оторваться по полной Инстаграмм: @gorshkov_smile

Участник №4 Денис Николаев . 17 лет «ОГБПОУ КАДК» 2 курс профессия Машинист крана Хобби: Увлекаюсь танцами, люблю участвовать в танцевальных батлах, учусь играть на гитаре, играю в футбол, баскетбол. Любимая музыкальная группа: Меломан Любимый фильм: «Бегущий в лабиринте» Супергеройская способность, которую я бы хотел: Вникать в чужой разум. Для чего я на конкурсе: Завести друзей, всегда мечтал развиваться, открываться для людей Инстаграмм: @_niko_laha_

Участник №5 Алексей Хотулев . 17 лет МБОУ СОШ 27 г. Кострома 11А класс Хобби: Играю на фортепиано, гитаре, занимаюсь спортом (акробатика и дзюдо) Любимая музыкальная группа: Меломан Любимый фильм: «Сайлент Хилл» Супергеройская способность, которую я бы хотел: Летать и знать все Для чего я на конкурсе: Получить удовольствие и победить Инстаграмм: @ajlekceii

Участник №6 Сергей Чепурков. 16 лет, Костромской Кадетский Корпус 10 класс Хобби: Занимаюсь танцами и немного фокусами Любимая музыкальная группа: «Баста» Любимый фильм: «Иллюзия обмана» Супергеройская способность, которую я бы хотел: Невидимость Для чего я на конкурсе: Завести новых друзей и классно провести время! Инстаграмм: @moski628

Участник №7 Антон Антонов . 17 лет, лицей № 17 11 В Хобби: Увлекаюсь танцами (разнообразными стилями), играю на музыкальных инструментах (гитара и саксофон), посещаю волейбол. Любимая музыкальная группа: «Twenty One Pilots» Любимый фильм: «1408» Супергеройская способность, которую я бы хотел: Способность не совсем супергеройская, но я бы хотел делать людей счастливыми Для чего я на конкурсе: Показать себя, завести новых друзей, получить новые знания и эмоции и от проекта, и от его участников. Инстаграмм: @@_younganton_

Участник №8 Иван Ванесов. 15 лет, МБOУ СОШ 30 9 класс Хобби: Фотограф, видео-оператор, старший курсант ДМЦ Кострома Любимая музыкальная группа: Меломан Любимый фильм: «Гардемарины вперёд» Супергеройская способность, которую я бы хотел: Спать и есть, где захочется Для чего я на конкурсе: Много друзей и больше впечатлений Инстаграмм: @ivanvanesov

Участник №9 Дмитрий Богомолов . 16 лет, Караваевская СОШ 10 класс Хобби: Играю на гитаре, танцую, играю в волейбол. Любимая музыкальная группа: «Charlie Puth» Любимый фильм: «Первый мститель: Противостояние» Супергеройская способность, которую я бы хотел: Бегать со скоростью света (как в сериале «Флеш») Для чего я на конкурсе: Найти новых друзей, показать себя, найти новые чувства но и конечно же победить!).

Инстаграмм: @di.ma5172

Участник №10 Илья Тренов. 15 лет, школа 18, 9 Г Хобби: Начал активно заниматься творчеством Любимая музыкальная группа: Я меломан Любимый фильм: «Притяжение» Супергеройская способность, которую я бы хотел: Летать Для чего я на конкурсе: Для новых знакомств, поучаствовать в самом крутом конкурсе талантов, а не в «Алло, мы ищем таланты», как у меня в школе. Инстаграм @ilya.trenov.56.14 Участник №11 Евгений Кузнецов . КПК, 3 курс Хобби: Музыкант, пишу и исполняю песни Любимая музыкальная группа: Oxxxymiron, T-Fest Любимый фильм: Секрет Супергеройская способность, которую я бы хотел: Выносливость Для чего я на конкурсе: Пришел в проект, чтобы хайпануть и завести новые знакомства! Инстаграмм: @mmaybe_mmore

Участник №12 Владимир Кочетков . 18 лет МБОУСОШ №11 11А Хобби: Фотограф, художник и просто творческая личность Любимая музыкальная группа: слушаю музыку под настроение (меломан) Любимый фильм: «Стажёр», «Нерв», «Лекарство от здоровья» Супергеройская способность, которую я бы хотел: Останавливать время и при этом становиться невидимым Для чего я на конкурсе: Получить кучу положительных эмоций, новые знакомства и поучаствовать в одном из самых популярных и масштабных конкурсов! Инстаграмм: @741tm

Участник №13 Никита Смирнов . 16 лет Караваевская СОШ 10 А Хобби: Пою, люблю смотреть сериалы и фильмы, люблю читать комиксы MARVEL Любимая музыкальная группа: Imagine Dragons Любимый фильм: Первый мститель: Противостояние Супергеройская способность, которую я бы хотел: Я хотел бы летать Для чего я на конкурсе: На конкурс я пришел, чтобы завести новых друзей и веселиться вместе с ними! Инстаграмм: @nair5yq

На полуфинале всех гостей ждет яркое шоу: каждый участник представит свой творческий номер (танцы, вокал, актерское мастерство). Будет разыграно много подарков от партнеров проекта. По завершении выступления участников состоится дискотека.

Также на шоу выступит рэп-команда «ANTARES» и вице-мисс 1 сезона проекта «Мисс старшеклассница» Татевик Ваградян со своей командой «VAGRS TEАM».

Жюри проекта предстоит выбрать 12 участников.

Билет на финал стоит 200 рублей (билеты можно приобрести у участников) и 300 рублей в день мероприятия, 1 апреля.