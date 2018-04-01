Красноярцев приглашают на бесплатный просмотр фильмов в уютной обстановке

Фильмы самого разнообразного жанра могут посмотреть красноярцы в воскресный день. Любимые советские и современные кассовые, сериалы и односерийные, про любовь и боевики, фантастику и сказки. Фильмы можно смотреть всей семьёй и в одиночестве.

Конечно, 1 апреля, лучше смотреть комедийные. «АиФ-Красноярск» , рекомендует позвать для просмотра всю семью или друзей, или отдохнуть от нашумевшей рабочей недели, запастись вкусным угощением, включить телевизор или скачать фильм через интернет (желательно легально) и насладится прекрасным воскресным днём. Ведь, как известно хороший смех продлевает жизнь и облегчает восприятие, а также может излечить болезни, а если вы умеете от души над собой посмеяться, значит у вас много друзей и энергии. Представляем топ самых смешных по нашему мнению российских комедий, советских и современных.

День Дурака. «Господа, к нам едет ревизор!» В основе сюжета этого фильма — известная комедия великого Н. В. Гоголя на современный лад.

О чём говорят мужчины (все части): Дружеская компания мужчин, наконец, вырывается из быта, чтобы отвлечься и поговорить по душам — о ситуации в мире, машинах, о женщинах.

О чем молчат девушки. Четыре прекрасные девушки учатся смотреть на мир по‑новому и говорить о том, о чем так долго молчали.

Каникулы строгого режима. Заядлый зек и бывший честный опер находят общий язык, попав вместе в переделку в детском лагере.

Ржевский против Наполеона. Чтобы отвлечь Наполеона от войны, ему подсовывают симпатичную красавицу, под платьем которой скрывается мужчина.

Бриллиантовая рука. Основан на реальных событиях, которые Гайдай переложил на фильм. Худсовет принял его критично, но зратили оказались другого мнения.

Джентльмены Удачи. Фильм долгое время не пускали в прокат из-за обилия жаргонных фраз, пока не посмотрел Брежнев и не разрешил, сказал, что эти слова знает каждый школьник.

Приключения Шурика — Кавказская пленница и Операция «Ы. Главный герой инженер Шурик, наивный, но находчивый с первых же картин полюбился зрителям, и продолжает это делать до сих пор.

Иван Васильевич меняет профессию. История, переложенная с пьесы Булгакова пролюбилась не только российским зрителям, но и за рубежом.

Кин-дза-дза. Не настолько популярен, как „Кавказская пленница“ и „Бриллиантовая рука“, но его надо посмотреть хотя бы раз — это глубокая социально-философская драма, из которой можно надергать мыслей и идей на все случаи жизни.