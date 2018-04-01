Фильм недели: «Не в себе». Стивен Содерберг доказал, что страх — это подарок

Сойер Валентини — молодая девушка, страдающая неврозом. Ей пришлось уехать из родного Бостона, сменить номер телефона и работу — она стала жертвой сталкера, одержимого девушкой. Сойер отправляется на консультацию в местный центр борьбы со сталкерингом, подписывает документы, названные просто формальностью и оказывается насильно госпитализирована в психиатрической больнице. Сойер встречается со своими страхами и демонстрирует невероятную жажду жизни.

Стивен Содерберг — человек-оркестр. Он самый молодой режиссер, получивший «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля в возрасте 26 лет. Вот уже тридцать лет Содеберг выпускает в среднем четыре фильма в год, одновременно снимая авторское кино, тепло встречаемое на кинофестивалях, и голивудские блокбастеры, завоевывающие «Оскары». Несколько лет назад, после выхода сериала «Больница Никербокер», режиссер убедил общественность, что хочет уйти из кино, но этого не произошло. За прошлый год он снял бодрый, очень американский фильм об ограблении «Удача Логанов», а уже через полгода представил свой новый проект «Не в себе» на Берлинском кинофестивале. Спустя месяц после Берлинале Содерберг объявил, что смонтировал очередной фильм на MacBook Air за 3 часа.

Любовь Содерберга к технике Apple широко известна, но на монтаже с MacBook Air она не заканчивается. До премьеры «Не в себе» самым известным фильмом, снятым на iPhone, был «Мандарин» Шона Бэйкера, запечатлевший дружбу проституток-трансгендеров. Зрителей и критиков революционный метод съемки на смартфон привел в восторг и добавил шумихи вокруг картины. Содербергу, в отличие от Бэйкера, шумиха ни к чему. iPhone для него — это скрытая камера, постоянное перемещение в маленьких помещениях, желание залезть в самый потаенный уголок и возможность снимать внутри багажника автомобиля. Режиссеру, который был и оператором, понадобились широкоугольные объективы, двойная экспозиция и прибор ночного видения. Не стоит думать о плохом качестве картинки, потому что фильм снят в формате 4K.

Клер Фой, сыгравшая главную роль в фильме, известна по роли Елизаветы II в британском сериале «Корона». Для роли Сойер актриса тренировала американский акцент и много ругалась. Ее образ вырастает из женщины не в своем уме в человека, управляющего ситуацией. Безупречен кульминационный монолог, где главная героиня встречает своего обидчика.

Увы, заметны в фильме огрехи сценария, написанного авторами другого профиля. Джонатан Бернштайн и Джеймс Грир писали сценарии для не самых удачных комедий «Поцелуй на удачу» и «Шпион по соседству». Кто и как привел их в жанр триллера, одному Содербергу известно. Режиссера не смущают детали, когда он берется за смарфтон. Он одновременно поднимает темы сталкеринга и насильного заключения, оставляя в кадре Клер Фой в компании полубезумной героини Джуно Темпл и единственного островка разума — наркомана Нэйта в исполнении Джея Серо. В уморительном камео появляется Мэтт Дэймон

«Не в себе» — на данный момент, пожалуй, единственный фильм, где съемка на iPhone оправдана. Он играет со зрителем, постоянно меняя ощущение, кто безумен, а кто притворяется. Картиной, заставившей визжать весь Берлинский кинофестиваль, Содерберг доказал, что страх — это подарок.