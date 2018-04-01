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Лучшие актеры года разыграли минутные хорроры в стиле «Американской истории ужасов»
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Лучшие актеры года разыграли минутные хорроры в стиле «Американской истории ужасов» 

Собака 2 часа назад
Фото: Собака
Журнал The New York Times назвал 2017 год «Годом ужаса». Жанр фильмов ужасов стал одним из самых популярных. Например, фильм «Оно» по Стивену Кингу собрал рекордный миллиард, картина «Прочь» стала самым остроумным социальным хоррор-высказыванием за последнее время, возвращение Дэвида Линча на экраны можно назвать 18-часовым аттракционом кошмаров. Журнал The New York Times выбрал десять лучших актеров и попросил их изобразить в минутных хоррор-зарисовках классические архетипы из страшилок. Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
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