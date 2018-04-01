Новый «Мир Юрского периода» снимет Колин Треворроу 

Третий фильм "Мир Юрского периода" снимет Колин Треворроу — режиссер первой киноленты.
Исполнительным продюссером картины стал сам Стивен Спилберг. Именно он и позвал Треворроу вновь присоединиться к съемочной команде.
Сценарий к третьей части напишет Эмили Кармайкл. Она работала над созданием второго фильма "Тихоокеанский рубеж".
Пока неизвестно, когда именно начнутся съемки. Но премьера картины предположительно запланирована на лето 2021 года.
Интересно, что зрителям еще не представили и вторую часть. В кинотеатрах картину начнут показывать 7 июня 2018 года.