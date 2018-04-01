Новый «Мир Юрского периода» снимет Колин Треворроу

Третий фильм "Мир Юрского периода" снимет Колин Треворроу — режиссер первой киноленты.

Исполнительным продюссером картины стал сам Стивен Спилберг . Именно он и позвал Треворроу вновь присоединиться к съемочной команде.

Сценарий к третьей части напишет Эмили Кармайкл . Она работала над созданием второго фильма "Тихоокеанский рубеж".

Пока неизвестно, когда именно начнутся съемки. Но премьера картины предположительно запланирована на лето 2021 года.

Интересно, что зрителям еще не представили и вторую часть. В кинотеатрах картину начнут показывать 7 июня 2018 года.