Ещё
Стал известен режиссёр экранизации Fortnite Battle Royal
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стал известен режиссёр экранизации Fortnite Battle Royal 

DTF.RU 1 час назад
Фото: DTF.RU
Им стал известный японский режиссёр Киндзи Фукасаку.
Об этом сообщила компания Epic Games на традиционном для компании LAN Party турнире. Ранее режиссёр работал над такими фильмами, как «Под флагом восходящего солнца» и «Легенда о восьми самураях».
Киндзи Фукасаку
По словам Киндзи Фукасаку, сценарий игры был утверждён практически без изменений. Единственное, что подверглось редактуре — это резко помолодевшие главные герои фильма, так как нужно объяснить присутствие школьного автобуса в игре. На вопрос о том, будет ли этот автобус летать, Фукасаку ответа не дал.
Прокат картины в России намечен на 8 ноября под названием «Королевская Битва».
DTF.RU: последние новости
Netflix анонсировал трейлер сериала Troy:Fall of city «Первому игроку приготовиться» может получить номинацию на «Оскар» в качестве лучшей анимационной ленты «Иван Васильевич меняет историю»: если бы «Рика и Морти» создавали в России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?19
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»86
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией153
Тест: угадайте роли Андрея Миронова по кинокадру42
Юлия Пересильд снялась топлес для 80-летнего преподавателя
Видео
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение