Стал известен режиссёр экранизации Fortnite Battle Royal 

Им стал известный японский режиссёр Киндзи Фукасаку.
Об этом сообщила компания Epic Games на традиционном для компании LAN Party турнире. Ранее режиссёр работал над такими фильмами, как «Под флагом восходящего солнца» и «Легенда о восьми самураях».
Киндзи Фукасаку
По словам Киндзи Фукасаку, сценарий игры был утверждён практически без изменений. Единственное, что подверглось редактуре — это резко помолодевшие главные герои фильма, так как нужно объяснить присутствие школьного автобуса в игре. На вопрос о том, будет ли этот автобус летать, Фукасаку ответа не дал.
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