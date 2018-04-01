«Голливудский хулиган» Тарантино. В чем секрет гения-плагиатора?

Любители кино на этой неделе радовались за Квентина Тарантино . Главный хулиган Голливуда отметил 55-летие. Режиссер, актер, продюсер, сценарист — за эти годы Тарантино стал настоящим человеком-киностудией. А ведь он даже не доучился в школе. «Криминальное чтиво», «Бешеные псы», «Убить Билла» — работы Квентина всегда производят фурор и приносят престижные награды. Среди них и два «Оскара». Тем удивительнее, что такого успеха он достиг, копируя все подряд! Всем давно известно, что Тарантино заимствует не только отдельные эпизоды, но и целые сцены из чужих фильмов. А его все равно любят. В чем секрет гения-плагиатора?

Думали, знаменитый босоногий твист Умы Турман Джона Траволты из «Криминального чтива» — оригинальная идея Квентина Тарантино? А вот и нет. Режиссер повторил танец из культовой ленты Федерико Феллини «Восемь с половиной». Свое пристрастие копировать сцены из любимых фильмов Тарантино никогда не скрывал.

«Он один из самых насмотренных режиссеров мирового кинематографа с колоссальной коллекцией фильмов, причем на пленке. Он проработал несколько лет в видеопрокате, то есть он пересмотрел все, что только можно было, не только классику, как европейскую, так и американскую, но и совершенно проходные, зрительские, например, гонконгские боевики», — пояснил историк кино Данила Кузнецов

Кстати, о боевиках. Обвинять Тарантино в плагиате начали с его самого первого фильма «Бешеные псы». Картина полностью повторяет «Город в огне» китайца Ринго Лама. По сюжету шестеро преступников грабят ювелирный магазин, но на месте их поджидает полиция и убивает двоих из банды. Позже налетчики собираются вместе и пытаются выяснить, что же пошло не так.

В дилогии «Убить Билла» также нет ни одного оригинального кадра. Сплошь заимствования. Это и сцены борьбы из «Игры смерти» с Брюсом Ли в главной роли, из «Самурайской истории» Хироюки Накано, а также отдельные фрагменты из картины Тосия Фудзиты «Госпожа Кровавый Снег». Как и японский коллега, Тарантино строит зимний сад, облачает героиню Люси Лью в такое же белое кимоно и снимает ее в том же ракурсе.

Критики говорят: секрет Квентина в его одержимости кинематографом. Когда он вдыхает новую жизнь в любимые фильмы, это не воровство, а дань уважения.

«Он не просто копирует, а одушевляет все, что он делает. Есть же огромное количество гангстерских фильмов, которые кажутся нелепой подделкой под Тарантино. Преуспел, возможно, только Гай Ричи в той же стилистике. Потому что всем кажется, что нужно просто взять каких-то гопников и заставить их читать театральные диалоги, и тогда это будет кино под Тарантино. Но все эти попытки терпят фиаско, потому что в них нет той искренней фанатичной влюбленности в кино», — отметил кинокритик Егор Москвитин

И все же, украв идеи у малоизвестных авторов, Тарантино умудрился стать кумиром миллионов. И у него есть фирменные приемы, которые придумал, конечно, не он. К примеру, взгляд из багажника, когда камера смотрит на героев снизу вверх. Чего будет больше в его новом фильме «Однажды в Голливуде» — собственных идей или плагиата, — остается гадать. Но одно можно сказать точно: картина никого не оставит равнодушным.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM