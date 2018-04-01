«Верьте»: Зак Снайдер поделился кадром сцены, удалённой из «Лиги справедливости» 

Поклонники предположили, что режиссёр всё-таки работает над собственной версией фильма.
После появления «Лиги справедливости» в прокате и последующего кассового провала многие фанаты киновселенной DC списали неудачи фильма на Джосса Уидона, который занял кресло режиссёра вместо изначального постановщика Зака Снайдера. Согласно появившейся ранее информации, из финальной версии были вырезаны многие моменты, в том числе и с предысториями Киборга, Аквамена и Флэша.
На днях актёр Рэй Фишер, исполнивший роль Киборга, опубликовал в соцсети Vero кадр из сцены, которую можно было увидеть в одном из трейлеров фильма, однако в самой картине в итоге появилась лишь малая её часть. В подписи к изображению Фишер также написал: «Жизнь не всегда идёт так, как мы планируем. Единственное, что мы можем сделать — это стремиться к тому, во что верим», и сопроводил это хештегом «BORGLIFE» («Жизнь Киборга»).
Многие пользователи сети восприняли это как намёк на возможный выпуск «версии Снайдера», о которой долго просили фанаты. Однако интерес подогрел и сам режиссёр — спустя некоторое время Снайдер, в свою очередь, опубликовал тот же кадр, но с другим ракурсом, отметив на изображении Фишера и добавив слово «Верьте».
Работает ли постановщик над собственной версией монтажа, или таким образом они с Фишером просто решили пошутить, пока неизвестно. Тем не менее, ранее Снайдер обращал внимание на финальное качество «Лиги справедливости» и даже шутил над неудачными эффектами.
Судя по данным источников, версия фильма Уидона в итоге сильно отличалась от оригинальной задумки — были изменены эффекты освещения и цветокоррекция, добавлено больше шуток, а также появилась другая концовка, которая не оставила намёков на потенциальный сиквел (так, по слухам, хотел сделать сам Снайдер). Кроме того, были пересняты некоторые сцены с Суперменом, из-за чего в фильме пришлось с помощью графики убирать усы с лица Генри Кавилла.
«Лига справедливости» собрала в мировом прокате чуть больше 657 миллионов долларов (вместо минимальных запланированных 750 миллионов), став худшим фильмом DCU по кассовым сборам. Производственный бюджет с учётом дополнительных съёмок, согласно сообщениям СМИ, составил около 300 миллионов.
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