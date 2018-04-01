«Верьте»: Зак Снайдер поделился кадром сцены, удалённой из «Лиги справедливости»

Поклонники предположили, что режиссёр всё-таки работает над собственной версией фильма.

После появления «Лиги справедливости» в прокате и последующего кассового провала многие фанаты киновселенной DC списали неудачи фильма на Джосса Уидона , который занял кресло режиссёра вместо изначального постановщика Зака Снайдера. Согласно появившейся ранее информации, из финальной версии были вырезаны многие моменты, в том числе и с предысториями Киборга, Аквамена и Флэша.

На днях актёр Рэй Фишер , исполнивший роль Киборга, опубликовал в соцсети Vero кадр из сцены, которую можно было увидеть в одном из трейлеров фильма, однако в самой картине в итоге появилась лишь малая её часть. В подписи к изображению Фишер также написал: «Жизнь не всегда идёт так, как мы планируем. Единственное, что мы можем сделать — это стремиться к тому, во что верим», и сопроводил это хештегом «BORGLIFE» («Жизнь Киборга»).

Многие пользователи сети восприняли это как намёк на возможный выпуск «версии Снайдера», о которой долго просили фанаты. Однако интерес подогрел и сам режиссёр — спустя некоторое время Снайдер, в свою очередь, опубликовал тот же кадр, но с другим ракурсом, отметив на изображении Фишера и добавив слово «Верьте».

Работает ли постановщик над собственной версией монтажа, или таким образом они с Фишером просто решили пошутить, пока неизвестно. Тем не менее, ранее Снайдер обращал внимание на финальное качество «Лиги справедливости» и даже шутил над неудачными эффектами.

Судя по данным источников, версия фильма Уидона в итоге сильно отличалась от оригинальной задумки — были изменены эффекты освещения и цветокоррекция, добавлено больше шуток, а также появилась другая концовка, которая не оставила намёков на потенциальный сиквел (так, по слухам, хотел сделать сам Снайдер). Кроме того, были пересняты некоторые сцены с Суперменом, из-за чего в фильме пришлось с помощью графики убирать усы с лица Генри Кавилла

«Лига справедливости» собрала в мировом прокате чуть больше 657 миллионов долларов (вместо минимальных запланированных 750 миллионов), став худшим фильмом DCU по кассовым сборам. Производственный бюджет с учётом дополнительных съёмок, согласно сообщениям СМИ, составил около 300 миллионов.

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