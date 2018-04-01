Сериал «Марьина роща» на «МИРе»: как в послевоенной Москве боролись с преступностью

Боевой офицер, орденоносец Константин Трошин после войны возвращается в столицу и меняет военную форму на милицейскую. Теперь его враг — преступность. В городе бурлит криминальная жизнь. Дерзкие убийства, налеты, аферы, доносы.

Вопреки названию, ретродетектив снимали не в Москве. В современной Марьиной роще фактуры для съемок не оказалось. Роль неблагополучного района послевоенной столицы сыграли старинные улицы Калуги.

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Главный герой живет в коммуналке. На экране зритель увидит пространство вокруг персонажей, но не только отдельные стены и углы. Постановщики отстраивали декорации в кабинетах, комнатах, коридорах так, чтобы полностью оживить атмосферу конца 40-х.

Роль капитана Трошина исполнил Александр Домогаров . По сюжету, он хромает, так как на войне получил ранение. На съемочной площадке актер сломал четыре трости, но так привык к ней, что даже после съемок, в театре, продолжал хромать.

Любовь милиционера — скупщицу краденого по имени Нина — сыграла Евгения Крюкова . Ей тоже пришлось хромать, но никто этого не заметил. Она сломала ногу во время съемок, но от роли не отказалась.

Приключения главных героев смотрите на телеканале «МИР». Сериал идет с понедельника по четверг в 19:20 по московскому времени.

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