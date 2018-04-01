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Сериал «Марьина роща» на «МИРе»: как в послевоенной Москве боролись с преступностью
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Сериал «Марьина роща» на «МИРе»: как в послевоенной Москве боролись с преступностью 

Мир24 26 минут назад
Фото: Мир24
На телеканале «МИР» стартует сериал «Марьина роща». Это детектив о послевоенном времени. Главный герой Константин Трошин собирается искоренить преступления в Москве. Как снимали многосерийный фильм, рассказал корреспондент «МИР 24» Сергей Поляков.
Боевой офицер, орденоносец Константин Трошин после войны возвращается в столицу и меняет военную форму на милицейскую. Теперь его враг — преступность. В городе бурлит криминальная жизнь. Дерзкие убийства, налеты, аферы, доносы.
Вопреки названию, ретродетектив снимали не в Москве. В современной Марьиной роще фактуры для съемок не оказалось. Роль неблагополучного района послевоенной столицы сыграли старинные улицы Калуги.
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Главный герой живет в коммуналке. На экране зритель увидит пространство вокруг персонажей, но не только отдельные стены и углы. Постановщики отстраивали декорации в кабинетах, комнатах, коридорах так, чтобы полностью оживить атмосферу конца 40-х.
Роль капитана Трошина исполнил Александр Домогаров. По сюжету, он хромает, так как на войне получил ранение. На съемочной площадке актер сломал четыре трости, но так привык к ней, что даже после съемок, в театре, продолжал хромать.
Любовь милиционера — скупщицу краденого по имени Нина — сыграла Евгения Крюкова. Ей тоже пришлось хромать, но никто этого не заметил. Она сломала ногу во время съемок, но от роли не отказалась.
Приключения главных героев смотрите на телеканале «МИР». Сериал идет с понедельника по четверг в 19:20 по московскому времени.
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