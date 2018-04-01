Режиссёр нового «Хищника» показал тропический лес

Режиссёр Шэйн Блэк («Железный человек 3») опубликовал фотографию со съёмок новой части киносерии «Хищник». На ней мы не видим ничего, кроме уголка тропического леса. Однако сопроводительная подпись говорит о том, что за кадром сокрыто намного больше.

Shhhh… He's coming. pic.twitter.com/iaQty5wy3Y

— Shane Black (@BonafideBlack) 30 марта 2018 г.

Тсссс… Он идёт

Ранее актёр Стерлинг К. Браун («Черная Пантера») поделился коротким видео, снятым прямо на съёмочной площадке. Любительский ролик не дает подробно рассмотреть загадочную фигуру перед камерой. Однако актёр Томас Джейн («Мгла») уверял, что в новом фильме хищники выглядят узнаваемо и крайне опасно.

В ближайшее время должен выйти первый трейлер нового «Хищника». А российская премьера фильма состоится 13 сентября, в том числе и в 3D-формате.