Помогите, меня преследуют: Мнение о фильме «Не в себе»

Сам себе режиссер.

Стивен Содерберг , лично для меня, неизвестный режиссер. Да, он снял много достойных фильмов, получил Оскар и является вице-президентом гильдии режиссеров США, но кроме фильма «Заражение» я ничего другого из его портфолио не видел. Скорее всего меня бы даже не заинтересовала его новая картина «Не в себе», если бы не новость, что режиссер снимает данный фильм полностью на iPhone 7S. Да чего же было мое удивление, что данный проект создаст для меня самые яркие впечатления, чем «Первому игроку приготовиться» и «Лара Крофт».

Сюжет повествует о девушке, которая постоянно видит своего преследователя, из-за чего ей приходится обратиться в службу поддержки. И вроде бы она получила то, что хотела: право высказаться о своих проблемах и право быть выслушанной, на чем можно впринципе закончить. Но другие так не считают и отправляют её в психиатрическое учреждение со строгими правилами с полной изоляцией от внешнего мира. Тут ей и приходится встретиться со своим главным страхом…

Первое, что пришло мне в голову, при просмотре фильма — это Manhunt. Понятное дело, что режиссёр точно брал вдохновение не оттуда, но атмосфера очень похожа. Весь фильм пропитан чём-то ненормальным: воспринимают тут, как больных, исключительно пациентов, а в итоге больными оказываются все персонажи. Tы сидишь в шоке, напряжении и неуютности. Даже в определённой сцене играет музыка, словно её писал сам Крейг Коннер.

Особенно интересным получился главный враг героини. Многие режиссёры использовали клише стереотипного маньяка — взрослого мужчины с усами или бородой и авиаторами (пример: Джордж Харви из фильма «Милые кости») и наш режиссёр не стал исключением. Только в отличие от других, у Содерберга антагонист имеет какую никакую цель, ради которой он совершает определенные поступки, за что Стивену Содербергу и Джошуу Леонард (исполнителю роли) хочется пожать руки.

Нельзя не упомянуть главную героиню фильма. Клэр Фой отыгрывает своего персонажа просто на ура, из-за чего нет никаких сомнений, что поступки, которая она делает, совершает исключительно ради одной единственной цели — выжить. Актриса отлично передает переживания героини, делая ее еще более неуравновешенной, чем другие персонажи (хотя сама она думает, что самая адекватная).

Без сомнений понятно, что данный проект относится к независимому кино. Да, у Содерберга была поддержка в лице 20th Century Fox, но все равно свою работу он продвигал через свою компанию. Не мудрено, что режиссер мог делать с ним все что хочет. Так и появился на свет эксперимент — снять фильм полностью на смартфон. Стивен выбрал iPhone 7S. Конечно, он не снимал полностью на голый телефон, а использовал разные стабилизаторы и приложения на смартфон по типу FiLMiC Pro. Говорят, что сам фильм монтировали прямо на съемках. Результат получился ошеломительный.

В отличии от короткометражек на YouTube, которые были сняты на смартфон, Содерберг понимал, что это еще не профессиональная техника для съемки, и поэтому режиссеру приходилось всячески изощряться. Практически все сцены сняты статично, делая акцент как на самих персонажей, так и на общий план. В итоге и получается, что все фильмы, снятые на iPhone выглядят дешево, но Содербергу получилось сделать пусть и камерный, но зато дорогой фильм. Данная картина является очень хорошим примером для начинающих режиссеров, что никакая аппаратура не нужна, надо лишь напрячь извилины и тогда можно сделать стоящий проект.

Для усиления напряженности Содерберг делал акцент на персонажей. Режиссер понимал, что его персонажи — неприятные существа, так почему их не снимать крупным планом или «халфбоди». В итоге данные приемы придали фильму особый шарм мрачности и негатива.

Вообще, если так подумать, то данная съемка очень бы подошла для экранизации Manhunt. Вся эта камерность, крупные планы, а также весь этот негатив очень бы подошел такому проекту. Как жаль, что такое мы вряд ли увидим… А может и нет?…

Трудно сказать, что будет дальше с данной картиной. Говорят, что это полный провал: в США фильм набрал всего лишь от силы три миллиона долларов. Хотя фильм окупился, поскольку на съемку было потрачено всего полтора миллиона. В любом случае на фильм сходить определенно стоит, как и любителям психоделики, так и талантливым людям, которые собираются сделать вклад в киноиндустрию. Это еще одна интересная история, которая может произойти с каждым. Это еще один интересный эксперимент в индустрии, который, по моему мнению, удался.