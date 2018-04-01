«Щит и меч»: фильм, развенчавший миф о разведчиках

Полвека назад на экраны вышел фильм, который ломал все сформированные отечественным кинематографом стереотипы об образе разведчика: «Щит и меч». Он вошел в рейтинг самых кассовых картин советского кино, а прозвучавшая в фильме песня стала народной.

Сначала был роман «Щит и меч». Но задуман он был автором как книга о советских разведчиках, работающих в Америке: в начале 1960-х, на фоне ядерного противостояния двух держав — СССР и США, тема была весьма актуальной. Генерал-лейтенант КГБ Виталий Павлов , в те годы курировавший работу нелегалов за границей, даже устроил встречу писателю, одновременно главному редактору журнала «Знамя» Вадиму Кожевникову , с легендарным Рудольфом Абелем, которого за несколько лет до этого обменяли на американца Фрэнсиса Пауэрса. Но тот, прочитав первые главы романа, наотрез отказался связывать свое имя с главным героем книги Александром Беловым (по замыслу автора, здесь прослеживалась перекличка имен: Абель — А. Белов): уж слишком он напоминал разведчику Джеймса Бонда . И тогда партийные идеологи предложили Кожевникову написать другой роман — о военных разведчиках. И прототипом Белова стал другой герой войны, известный разведчик-диверсант Александр «Зорич» Святогоров.

Блистательных операций на счету у Зорича и руководимой им команды — несколько десятков, включая кражи шифров МОССАД, организацию ликвидации Степана Бандеры и нескольких известных нацистских генералов. Но завязкой для романа стала операция Зорича времен войны, когда он внедрился в нацистскую разведшколу и завоевал доверие ее руководителя.

Это позволило Святогорову передать в Москву список шпионов, засланных на территорию советских войск, а затем и ликвидировать шефа СС Украины и Заднестровья.

Премьера

Пока киноведы и кинокритики разбирались в недостатках и достоинствах фильма, выбор за них сделали зрители, которые буквально штурмовали кинотеатры. Четырехсерийную картину показывали частями: по две серии. Чаще всего те, кто посмотрел первые серии, не дожидаясь следующего дня, шли в кассу за билетами на третью и четвертую. Школьники переписывали друг у друга тексты песен «С чего начинается Родина» и «Махнем не глядя». В конце года исполнитель роли Александра Белова — Станислав Любшин — был назван лучшим актером СССР 1968 года, а его партнера по фильму, тогда еще никому не известного актера саратовского драмтеатра Олега Янковского режиссеры стали наперебой приглашать в кино.

Кстати, то, как попал Янковский в кинематограф, уже стало легендой. Владимир Басов никак не мог найти актера на роль друга главного героя — Генриха Шварцкопфа. Увидев во Львове молодого человека, сидящего в гостиничном кафе, он сказал супруге: «Вот этот бы отлично подошел на Генриха. Так ведь, наверное, не актер. Скорее всего, физик или филолог».

Оказалось, молодой человек — актер, который приехал в город с театром на гастроли. Так великий Олег Янковский получил свою 5 первую роль в кино.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Изначально серий в фильме должно было быть три. Но чтобы сеансы были равновеликими — у кинопроката свои законы — потребовали снять четыре серии, так как хотели показывать по две на смежных сеансах. Отец рассказывал, что, когда критики пеняли на то, что заключительные серии получились слабыми, ему было досадно. Если бы картину передали из Госкино в Комитет по телевидению и радиовещанию и не стали искусственно удлинять метраж, она бы от этого только выиграла.

КСТАТИ

В 2010 году на благотворительном вечере фонда «Федерация» Владимир Путин , занимающий тогда пост премьер-министра, вышел в зал, сел за фортепиано и сыграл несколько куплетов песни «С чего начинается Родина» из фильма «Щит и меч». Как он сам признался в одном из интервью, именно эта картина повлияла на то, что он выбрал профессию разведчика. Сначала Владимир Басов собирался использовать в фильме песню, написанную на стихи Твардовского. Но когда поэт Михаил Матусовский и композитор Вениамин Баснер принесли ему «С чего начинается Родина», другие варианты уже не рассматривались. Правда, и тут режиссер был вынужден стоически отражать нападки критиков: «Как можно Родину ассоциировать со стуком вагонных колес, картинкой в букваре или отцовской буденовкой?» — возмущались они. Точку в споре поставило исполнение песни Марком Бернесом , и очень скоро она стала народной. А ее первая строчка долгие десятилетия была темой школьных сочинений.

ЦИФРА

135 000 000 человек посмотрели художественный фильм «Щит и мечЭта картина заняла 10-е место в рейтинге самых кассовых фильмов советского кинематографа

ЦИТАТЫ

Пойми, друг, это же свой, товарищ. Попросту говоря, обыкновенный герой, о котором в газетах не пишут.

■ У нас генералы иногда рыдают, как дети.

■ — Однако он молод.

— Если это недостаток, то я исправлю его. Со временем…

■ Агентура дает информацию, что броня советских танков подобна скорлупе орехов. Отлично! Но наши моторизованные части свидетельствуют совершенно обратное.