Сериалы укрепляют отношения: что посмотреть вдвоем?

Чтобы укрепить отношения в семье, завалитесь с партнером на диван и смотрите сериалы! Звучит слишком просто, но психологические исследования уже несколько раз доказывали правдивость этого совета. Совсем недавно в очередной раз вышло подтверждение — в психологическом журнале, посвященном отношениям, Journal of Social and Personal Relationships вышла статья о том, что сериалы способны укрепить брак. Особенно это касается пар, не имеющих общих друзей.

Если у мужа с женой нет общего круга общения, то герои сериалов могут заменить общих друзей, а события фильма стать темой для разговоров. Просмотр многосерийных фильмов становится для пары общим занятием, традицией, укрепляющей отношения.

Сериалы вместо друзей

Психолог, автор одного из исследований на тему влияния сериалов на отношения Сара Гомиллион говорит о том, что человек психологически заточен на то, чтобы делиться социальным опытом и переживаниями. И воспринимает он информацию лучше в длинном, повествовательном виде. Несмотря на то, что соцсети приучили нас быстро получать информацию, наше подсознание тяготеет именно к сериалам, потому что так мы как бы включены в процесс. Это истории с продолжением. Исследование показало, что не только сериалы оказывают положительное влияние на отношения, но и чтение одних и тех же книг с последующим обменом мнениями. Но сериалы проще всего внести в свою жизнь. Психологи пока еще разбираются, вредит ли просмотр сериалов социальной жизни пар в целом, ведь многие семьи закрываются в своем мирке и перестают заводить новые знакомства. Но это уже другой вопрос.

Исследование шотландских ученых называет феномен сериалов созданием «общей социальной реальности». Это полезно не только для тех пар, которым не хватает общих друзей, но и для тех, чьи семьи не очень большие и общительные, или находятся далеко. Если одному из партнеров приходится часто ездить в командировку, сериалы могут стать дополнительным «мостиком» к любимому человеку.

Разжечь огонь в спальне

В 2013 году американские психологи выяснили, что совместный просмотр и обсуждение фильмов на темы отношений приносит в некоторых парах такие же результаты, как посещение семейного психолога. Другое исследование показало, что боевики и триллеры, просмотренные с партнером, могут добавить остроты отношениям. Уровень адреналина поднимается и ищет выхода. Поэтому для того, чтобы подогреть отношения в спальне, можно предварительно посмотреть какой-то напряженный триллер или даже ужастик, заставляющий биться сердце сильнее.

Новые сериалы выходят ежемесячно, за ними просто невозможно уследить. И это уже не мыльные оперы с посредственными актерами. Голливудские звезды больше не шарахаются от съемок для телевизионных фильмов, съемки, костюмы и спецэффекты многих сериалов не отстают от киношных. Поэтому нужно просто выбрать что-то по душе, завалиться на диван с любимы человеком и наслаждаться.

Мир дикого запада

Сериал, включающий в себя элементы фантастики, детектива, боевика и драмы. Необычный тематический парк приглашает любителей острых ощущений. Мир, стилизованный под Дикий Запад. Ковбои, индейцы, шериф, злодеи, красивые девушки. Можно выбрать, кем ты будешь в отпуске — хорошим парнем или бандитом. Все «жители» парка — это высококачественные андроиды. Это роботы, полностью имитирующие живого человека и не подозревающие о своей сущности. В какой-то момент система дает сбой и андроиды понимают, что их используют (убивают, насилуют), и поднимают восстание. В фильме поднимаются вечные вопросы о создателе, смысле жизни и реальности окружающего мира.

Секретные материалы

Это классика из конца 90-х, получившая продолжение в наше время. Агенты ФБР расследуют паранормальные явления и оказываются сами затянуты в необычные ситуации. Люди со сверхспособностями, инопланетяне, заговоры на самом высоком уровне — всего это в сериале предостаточно. Новый сезон вышел совсем недавно.

Однажды в сказке

Сериал для тех, кто не насмотрелся сказок в детстве. Привычные герои сказок в неожиданных амплуа: Белоснежка — лесной разбойник, защищающая крестьян от Злой королевы, Питер Пен — злодей, бросивший своего сына ради вечной молодости, Прекрасный принц — бывший фермер. Герои попадают в наш мир — в заколдованный городок Сторибрук, из которого нет выхода. В каждом новом сезоне события накручиваются сильнее, героям приходится противостоять заклинаниям, проклятиям, бороться с внутренними демонами, встречаться со своим прошлым.

Карточный домик

Для тех, кто любит посерьезнее. События разворачиваются вокруг политики, интриг Белого Дома: тщательно продуманные ходы, заговоры, манипуляции. Отличный актерский состав и тщательно прописанные герои удержат вас у экрана надолго.

Это мы Сериал без сложного сюжета, зато цепляющий своей реальностью. В фильме показаны семейные отношения, похудение, несбывшиеся мечты, сложности родителей, обычная жизнь, в которой каждый может узнать себя и привычные ситуации. Сериал легкий и отлично подходит именно для просмотра семейной парой.

Стальная звезда

Сложные и жутковатые будни шефа полиции в исполнении Тима Рота, которому приходится сталкиваться не только с преступниками, но и с собственными проблемами. Гигантская нефтяная корпорация, сминающая жизни обычных людей, бытовые преступления, мигранты, индейцы — в этом фильме есть все составляющие боевика, детектива и драмы.

Если вам нравится Тим Рот и вы по какой-то причине пропустили сериал «Обмани меня» о расследовании преступлений с помощью необычного метода распознавания лжи, обязательно наверстайте упущенное.

Для всех любителей супергероев вселенной Марвел. Если вам сложно ждать по полгода между выходами новых фильмов, можно в это время переключаться на сериалы. В основном это, конечно, боевики и фантастика, так что, возможно, придется по душе не всем девушкам. Второстепенные герои комиксов получают собственные сериалы, где показана жизнь «одаренных» людей, живущих в мире преступлений и борьбы за свое место под солнцем, а точнее в Нью-Йорке.

Алиенист

Если вам нравятся детективы и атмосферные фильмы, попробуйте этот сериал. Конец 19го века, Нью-Йорк: комиссар полиции (будущий президент) Теодор Рузвельт , специалист по психическим отклонениям и журналист разбираются с чередой зверских убийств.

Цыганка

Героиня Наоми Уоттс живет двойной жизнью: в одной она примерная жена и психолог, а в другой поддается своим страстям и порокам. Фильм пощекочет нервы тем, кто чувствует себя запертым в скучной жизни, полной правил и стереотипов. Наверное, каждый иногда задумывается о том, как было бы здорово пойти на поводу своих искушений. Но если в реальности сделать этого не получается, можно хотя бы мысленно присоединиться к героям фильмов и сериалов.