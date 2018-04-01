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Самые провальные фильмы 2017 года
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Самые провальные фильмы 2017 года 

Игромания.ру 2 часа назад
Фото: Игромания.ру
«Лига справедливости», «Мумия», «Валериан и город тысячи планет», «Бегущий по лезвию 2049» и другие громкие премьеры 2017 года получили весьма сдержанные отзывы критиков и зрителей. Но настоящим мерилом успеха для Голливуда была и остаётся касса: успех фильма поверяется принесённой им прибылью. И в этом плане вышеназванные фильмы стали неудачей, но не провалом. Им не удалось войти в пятёрку самых убыточных.
Портал Deadline подсчитал финансовые результаты киноиндустрии и назвал пять фильмов, которые точно не получат сиквел.
На пятом месте среди самых убыточных оказалась катастрофа «Геошторм». Это режиссёрский дебют продюсера и сценариста «Дня независимости» Дина Девлина. Он пытался объединить непревзойденную зрелищность с глубоким сюжетом и развитием персонажей. Только компьютерные спецэффекты обошлись в 15 миллионов долларов, но в итоге пришлось звать на помощь Джерри Брукхаймера. Увы, даже один из лучших продюсеров Paramount Pictures не сумел сотворить чудо. Киностудия Warner Bros. потеряла 71,6 миллионов долларов.
Если в главных ролях снимаются Уиллем Дефо и Мэтт Деймон, это совершенно ни о чём не говорит. Это поняли Universal, China Film Group и Le Vision Pictures. Совместный китайско-американский проект «Великая стена» целился на две громадные аудитории. Фильм стал самым дорогим из всех, что когда-либо снимались в Китае, и благодарные китайские зрители принесли в кассу почти 290 миллионов долларов. А вот в США исторический боевик заработал лишь 45 миллионов, в итоге кинокомпании недосчитались 74,5 миллионов долларов.
Ещё одну экзотическую историю пытались рассказать авторы фильма «Обещание»: 1922 год, Османская империя, эпическая любовная драма на фоне геноцида армян. Главные роли сыграли Кристиан Бэйл, Шарлотта Ле Бон и Оскар Айзек. Но тема фильма сработала против него: всего несколько стран решились на прокат. Результат: 102,1 миллионов долларов убытка.
Работу над фильмом с живыми и компьютерными актёрами «Монстр-траки» начинал ещё бывший президент Paramount Адам Гудман, который ушёл в отставку в 2015 году. Премьера фантастического боевика для всей семьи неоднократно переносилась. И не случайно: когда фильм всё же вышел, его не спасло даже то, что режиссёр Крис Уэдж озвучивал ту самую саблезубую белку во всех частях «Ледникового периода». Итог: 123 миллиона убытков.
Однако самой крупной неудачей года стал фильм Гая Риччи «Меч короля Артура». Warner Bros. собиралась на его основе создать целую киносерию, но из-за этого в оригинальном фильме практически ничего не осталось от Мерлина, Гвиневры и Ланселота. А всё остальное критики назвали винегретом из «Гарри Поттера», «Властелина колец» и «Безумного Макса». Потеря 153,2 миллионов долларов означает, что продолжение королю Артуру не светит.
Во всяком случае, на большом экране: создатель комиксов Фрэнк Миллер и сценарист студии DreamWorks Animation Том Уилер начали работать над сериалом Cursed для Netflix. Они собираются рассказать совершенно новую историю о короле Артуре, рыцарях Круглого стола и таинственной Леди-из-озера. Пока что запланировано десять эпизодов, одновременно они выпустят иллюстрированную книгу на ту же тему.
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