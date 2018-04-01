Самые провальные фильмы 2017 года

«Лига справедливости», «Мумия», «Валериан и город тысячи планет», «Бегущий по лезвию 2049» и другие громкие премьеры 2017 года получили весьма сдержанные отзывы критиков и зрителей. Но настоящим мерилом успеха для Голливуда была и остаётся касса: успех фильма поверяется принесённой им прибылью. И в этом плане вышеназванные фильмы стали неудачей, но не провалом. Им не удалось войти в пятёрку самых убыточных.

Портал Deadline подсчитал финансовые результаты киноиндустрии и назвал пять фильмов, которые точно не получат сиквел.

На пятом месте среди самых убыточных оказалась катастрофа «Геошторм». Это режиссёрский дебют продюсера и сценариста «Дня независимости» Дина Девлина . Он пытался объединить непревзойденную зрелищность с глубоким сюжетом и развитием персонажей. Только компьютерные спецэффекты обошлись в 15 миллионов долларов, но в итоге пришлось звать на помощь Джерри Брукхаймера. Увы, даже один из лучших продюсеров Paramount Pictures не сумел сотворить чудо. Киностудия Warner Bros. потеряла 71,6 миллионов долларов.

Если в главных ролях снимаются Уиллем Дефо Мэтт Деймон , это совершенно ни о чём не говорит. Это поняли Universal, China Film Group и Le Vision Pictures. Совместный китайско-американский проект «Великая стена» целился на две громадные аудитории. Фильм стал самым дорогим из всех, что когда-либо снимались в Китае, и благодарные китайские зрители принесли в кассу почти 290 миллионов долларов. А вот в США исторический боевик заработал лишь 45 миллионов, в итоге кинокомпании недосчитались 74,5 миллионов долларов.

Шарлотта Ле Бон и Ещё одну экзотическую историю пытались рассказать авторы фильма «Обещание»: 1922 год, Османская империя, эпическая любовная драма на фоне геноцида армян. Главные роли сыграли Кристиан Бэйл Оскар Айзек . Но тема фильма сработала против него: всего несколько стран решились на прокат. Результат: 102,1 миллионов долларов убытка.

Работу над фильмом с живыми и компьютерными актёрами «Монстр-траки» начинал ещё бывший президент Paramount Адам Гудман, который ушёл в отставку в 2015 году. Премьера фантастического боевика для всей семьи неоднократно переносилась. И не случайно: когда фильм всё же вышел, его не спасло даже то, что режиссёр Крис Уэдж озвучивал ту самую саблезубую белку во всех частях «Ледникового периода». Итог: 123 миллиона убытков.

Однако самой крупной неудачей года стал фильм Гая Риччи «Меч короля Артура». Warner Bros. собиралась на его основе создать целую киносерию, но из-за этого в оригинальном фильме практически ничего не осталось от Мерлина, Гвиневры и Ланселота. А всё остальное критики назвали винегретом из « Гарри Поттера », «Властелина колец» и «Безумного Макса». Потеря 153,2 миллионов долларов означает, что продолжение королю Артуру не светит.